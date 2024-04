Théâtre (musical) : « Come Bach », concert insolite autour de J.-S. Bach au Lucernaire, à Paris.

Divertimento des piquées du contrepoint.

Quand on lit comme titre de spectacle « Come Bach », on en devine déjà le contenu. Surtout si l’on a déjà assisté à d’autres prestations d’Anne Baquet et de sa bande de joyeuses luronnes. Dans ce spectacle musical, Bach – presque exclusivement Jean Sébastien – s’invite, mais est aussi invité par d’autres compositeurs ou paroliers : Maxime Leforestier (La petite fugue), Saint-Saëns (Bacchanales), François Morel (ma plus courte chanson), Jean-Philippe Viret (Contre, tout contre, Bach), Isabelle Mayereau et Marie-Paule Belle (12345), Philippe Decamp (Ça rame), Arvo Pärt (B-A-C-H), Hays Lee et Pete Seeger (Si j’avais un marteau), Nino Rota (Circus Waltz), Bernard Joyet (D’abord ton Bach), Nicolaï Kapoustin (Toccatina), Philippe Decamp et Claude Collet (Piano Bartok), et quelques autres dont… le domaine public. Car Bach amuse les musiciens, et les autres aussi. La preuve ? L’ovation reçue par les musiciennes comédiennes à la fin de leur prestation qui mêle (surtout) musique et jeu (parfois à la limite du clown).

En effet, on ne voit pas le temps passer, le rythme est enlevé, les lumières sont soignées, la mise en scène est millimétrée en même temps qu’imprévisible, les mélomanes sont ravis et les autres apprécient de découvrir cet univers. De temps en temps, on ne sait plus où donner de l’œil ou de l’oreille, les protagonistes se trouvant aux quatre coins de la scène ou même sur le piano. Même la chorégraphie est présente pour illustrer l’importance du dieu des contrepointistes. La légèreté est le maître mot de cette récréation auditive. Laquelle pourtant ne recourt qu’à peu d’instruments pour réjouir tout en expliquant par l’exemple : une contrebasse (la voix du père et le corps de la mère, tout un programme !), un hautbois, un cor anglais, un piano, quatre melodicas et, bien sûr, des voix.

Ceux qui ont déjà vu « Cette nuit, c’est mon jour », « Anne Baquet, soprano en liberté » ou « ABC d’air » ont sûrement déjà réservé, mais, heureusement pour les autres, le spectacle dure jusqu’en mai.

Pierre FRANÇOIS

« Come Bach », concert insolite autour de J.-S. Bach. Avec Anne Baquet, Claude Collet, Amandine Dehant, Anne Régnier ou Ariane Baquet. Mise en scène : Gérard Rauber. Du mardi au samedi à 19 heures, dimanche à 16 heures jusqu’au 26 mai au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-champs, 75006, Paris. Tél. : 01 45 44 57 34. https://www.lucernaire.fr/theatre/come-bach/

Photo : Alexis Rauber.