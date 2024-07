Théâtre, festival off d’Avignon : « Je m’appelle Georges », de Gilles Dyrek à 17 h 40 (et trois supplémentaires à 21 h 20) à l’Atelier Théâtre Actuel.

Folie douce et drôle.

« Je m’appelle Georges » est un vaudeville virtuel. Ou une comédie romantique. Ou une BD mise en scène. Ou tout cela à la fois, et même un peu plus. Qu’on en juge par l’argument de départ : un homme découvre que toutes les résidences de sa rue, sauf une, portent le prénom de chacune de ses ex. Il vient d’encore se séparer. Logiquement, il veut que le prénom de la suivante corresponde à celui de la dernière résidence. Et c’est parti pour plus d’une heure de rire, entre les commentaires des collègues de bureau, l’incompréhension de la femme qu’il rencontre et son comportement désarçonnant.

On se laisse joyeusement embarquer par cette pièce aussi bien rythmée qu’interprétée. Par les temps qui courent, un peu de folie fait un de ces biens !..

Pierre FRANÇOIS

« Je m’appelle Georges », de Gilles Dyrek. Avec Grégori Baquet, Mélanie Page, Marine Dusehu, Stéphane Roux et Étienne Launay. Mise en scène : Éric Bu. Décor : Marie Hervé. Musique originale : Stéphane Isidore. Lumière : Moïse Hill. Costumes : Virginie Houdinière, assistée de Christine Vilers. Vidéo : Marion Auvin. Du 29 juin au 21 juillet à 17 h 40, représentations supplémentaires les mercredis 3, 10 et 17 à 21 h 20, relâche les 4, 11 et 18 juillet. À l’Atelier Théâtre Actuel, 80, rue Guillaume Puy, 84000, Avignon, tél. 07 89 74 54 00 ou 06 81 81 08 78. Réservations : hello@bam-ticket.com. Durée : 1 h 30. Tarif plein : 23 € / Tarif off : 16 €.