Théâtre, festival d’Avignon off : « Rêveries », de Juliet O’Brien à 19 h 45 à Présence Pasteur.

Traversée d’un siècle.

« Rêverie » est une pièce qui peut être vue, intellectuellement parlant, comme un tendre avertissement pour les jeunes et un miroir pour les personnes ayant leur vie derrière elles. En effet, le thème en est la distorsion entre ce que l’on voulait faire de sa vie et ce que l’on en a fait.

Pour écrire sa pièce, l’auteure a posé trois questions à un échantillon de personnes de tous âges nées au cours du XXe siècle : « Quand vous étiez jeunes, à quoi rêviez-vous ? Est-ce que vos rêves se sont réalisés ? Quel regard portez-vous sur la jeunesse aujourd’hui ? »

Il en ressort un spectacle fort et encourageant. Si quelques regrets s’expriment, on voit surtout comment des personnes que rien n’y prédestinait (mais y a-t-il des êtres prédestinés à cela ?) ont vécu les guerres mondiales ou d’indépendance, l’exode rural, 1968, l’arrivée du sida…

Les personnages sont incarnés avec une vérité touchante. Chacun à sa façon, avec ses mots, ses mimiques, ses tics, dit comment il s’est adapté aux réalités nouvelles. Avec simplicité aussi. Certes, l’on n’est pas dans une pièce classique avec scène d’exposition, crise et résolution de cette dernière. Ni dans la « tranche de vie » d’un personnage. On est bel et bien dans un bilan du passé doublé des perspectives envisagées, vus sous autant d’angles qu’il y a de témoignages. Et ce contenu est offert sur un rythme qui capte l’attention du spectateur.

Théâtre documentaire, alors ? Peut-être, mais réussi.

Pierre FRANÇOIS

« Rêveries », de et mis en scène par Juliet O’Brien. Avec Isabelle Labrousse, Marion Träger, Alexandre Delawarde, Kamel Abdelli. Musique : Anne-Lise Briot. Lumières : Jérôme Baudouin. Costumes : Fabienne Desflèches. Du 29 juin au 21 juillet à 19 h 45 (relâche le lundi) à la salle J. Fornier de Présence Pasteur, 13, rue Pont Trouca (perpendiculaire à la rue Thiers), 84000, Avignon. Contact : contact@presence-pasteur.fr. Tel. : 04 32 74 18 54. https://presence-pasteur.fr/, https://vimeo.com/808707915?share=copy, https://www.vostickets.net/billet/FR/catalogue-PRESENCE_PASTEUR.wb?REFID=0fcUAAAAAAACAA