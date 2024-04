Exposition : L’art d’Elsa Martino au Forum des halles pour un an.

Art contemporain public.

Elsa Martino, ce sont des aplats, des couleurs dynamiques, un travail qui s’inspire des années 80 et 90, des thèmes du quotidien, beaucoup de corps féminins, des compositions équilibrées, des poses à la fois originales et prises sur le vif, des visages mystérieux et détendus, parfois amoureux. Il y a quelque chose d’optimiste dans ses peintures, y compris celles évoquant des attitudes de résistance.

Elsa Martino, ce sont aussi de grands formats, et c’est peu de le dire : elle est muraliste. Pour la quatrième édition d’Art sous la canopée au Forum des Halles, géré par Westfield, elle a basculé de quatre-vingt-dix degrés. En effet, ce sont deux cent cinquante mètres carrés du sol dans le square en plein air se trouvant sous la canopée (le patio Pina Bausch) qu’elle a peint. Le jour de l’inauguration, des skateurs faisaient des figures dessus.

Ce n’est pas là une coïncidence. Au contraire, il faut y voir une manifestation de la dimension populaire de son art. Un art tourné vers le grand public, celui qui, sans forcément entrer dans les musées, apprécie d’avoir l’esprit reposé par la beauté qui lui est offerte au gré de ses pérégrinations. Année olympique oblige, elle explique : « J’ai à cœur de réaliser une œuvre vibrante et expressive afin de mettre l’accent sur les valeurs du sport et de la diversité, tout en égayant le quotidien des visiteurs de Westfield Forum des Halles. » Des visiteurs qui furent 58 millions l’an dernier. Sachant que son œuvre restera en place un an, justement, on mesure à la fois la visibilité qui lui est accordée et l’accès à l’art contemporain qui est proposé à ces derniers.

Pierre FRANÇOIS

Photo : Pierre FRANÇOIS