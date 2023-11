Théâtre : M comme Médée, adaptation et mise en scène par Astrid Bayiha, au Théâtre de la Tempête, à Paris.

Un voyage dans les couleurs du mythe.

L’exil, la place de la femme, la passion, l’(auto)destruction, à l’époque comme de nos jours, la mise en scène de M comme Médée donne vie à toutes ces pulsions. Elles prennent forme devant nos yeux, grâce à une superbe interprétation de la part de chaque protagoniste.

Emportés par la douce musique de fond, extasiés par les chants, résonances ancestrales d’un chœur antique, bercés par les vagues de ces voix qui nous invitent à voyager entre le mythe et l’actualité, à la recherche de nos plus profondes émotions. Tous les sens y prennent part et jouent à créer un imaginaire, dans lequel des thématiques actuelles et sensibles s’entrelacent avec les pulsions d’un temps lointain, qui, toutefois, semble nous appartenir encore.

Dans cette mise en scène onirique, suspendue entre le temps et l’espace, où tout paraît faire partie d’un songe, le jeu des acteurs est si vigoureux que l’on se sent comme possédé par cette force. La représentation se déploie aussi grâce au décor, aux costumes et leur vives couleurs, participant, ainsi, à naviguer entre époques et pays. À cet égard, il faut mentionner la scénographie magistrale de Camille Vallat, les lumières de Jean-Pierre Népost et les costumes d’Emmanuelle Thomas.

On sort de la représentation légers en esprit et lourds de sensations en même temps. On flotte encore sur le bateau de cette représentation.

Carlo Biggioggero

« M comme Médée », d’après Jean-René Lemoine, Dea Loher, Sara Stridsberg, Sénèque, Euripide, Jean Anouilh, Heiner Müller. Avec Fernanda Barth, Jann Beaudry, Valentin de Carbonnières en alternance avec Anthony Audoux, Swala Emati, Daniély Francisque, Nelson-Rafaell Madel, Josué Ndofusu. Scénographie : Camille Vallat. Lumières : Jean-Pierre Népost. Costumes : Emmanuelle Thomas. Régie générale : Alice Marin. Musique : Swala Emati. Administration, production : Angéla de Vincenzo. Chargée de diffusion : Thibault Jeanmougin. Presse : Pascal Zelcer.

Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 16 heures jusqu’au 25 novembre au théâtre de La Tempête, Cartoucherie, route du champ de manoeuvre, 75012 Paris. Tél. 01 43 28 36 36. https://www.la-tempete.fr/saison/2023-2024/spectacles/m-comme-medee-706

Photo : Benny.