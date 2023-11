Théâtre : « Le Testament Médicis », de Stéphane Landowski au Théâtre Lepic, à Paris.

Polar réjouissant.

Pendant les trois premières minutes du « Testament Médicis », on se demande pourquoi les relations du père et du fils sont si conflictuelles, jusqu’aux cris. Puis, on réalise – alors que l’on est encore sous le charme de « Lisa et moi », joué en 2019 à l’Essaïon – que l’on va entendre de nouveau l’histoire de Mona Lisa.

La même ? Pas du tout ! C’est normal, chaque amoureux voit l’être de ses pensées avec ses propres yeux. Ici, si les différentes hypothèses de l’histoire de ce tableau sont bien évoquées, c’est dans un contexte charnel, de relations restituées – ou imaginées, mais qui oserait trancher ? – entre Léonard, Mona Lisa, François Iᵉʳ, Francesco del Giocondo (le mari commanditaire), Salaï (l’assistant de Léonard), Vincenzo Peruggia (un des voleurs du tableau) et même Julien de Médicis. Chacun est auréolé de son aura de mystère et la pièce tourne au polar réjouissant dans lequel le seul crime est d’aimer la beauté, sans autres victimes que ses partisans et auteur que la renommée.

Un jeu de tulles permet d’entretenir l’atmosphère de mystère. Mona Lisa donne son avis sur son pensionnat royal. On croit successivement à toutes les hypothèses tout en sachant que personne n’en a le fin mot. Les personnages sont parfaitement crédibles. Le rythme – régulier – est bon ; les rebondissements – nombreux – font leur effet, même en étant annoncés. Ce n’est pas pour rien que cette pièce se joue depuis si longtemps…

Pierre FRANÇOIS

« Le Testament Médicis », de Stéphane Landowski. Mise en scène : Raphaëlle Cambray. Avec Karina Testa, Éric Prat ou Jean-Marie Frin, Antoine Pelletier, Mickaël Abiteboul ou Sébastien Lalanne, Nicolas Poli, Massimo Riggi ou Audran Cattin. Lumières : Denis Schlepp. Musique : Raphaël Sanchez. Scénographie : Pauline Gallot. Costumes : Mélisande de Serres. Samedi à 19 heures, dimanche à 15 heures jusqu’au 7 janvier au Théâtre Lepic, 1, avenue Junot, 75018, Paris. Réservations : billetterie@theatrelepic.com ou par téléphone : + 01 42 54 15 12 (à partir de 17 h). Métro : Lamarck-Caulaincourt, Abbesses, blanche. Bus 40, 80. https://theatrelepic.com/2022/05/09/testament/

Photo : Pierre le Loup (recadrée).