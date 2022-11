Atmosphère.

Est-ce encore du théâtre ou une lecture soutenue par de la musique. La question est à la fois vraie et vaine, puisque la magie opère. Tout l’art du conte est mis à contribution – avec succès – pour nous embarquer dans une atmosphère qui pourrait envelopper n’importe quelle histoire tellement elle est présente. Atmosphère de mystère habité d’une sourde violence autant que de fantasmagories. La musique originale de Christine Kotschi se marie parfaitement avec la diction de Bénédicte Jacquard dans une mise en scène aussi étrange que les récits, elle-même soulignée par des éclairages en nuances de nuée. Les variations de tons de l’une, les harmonies de l’autre, un rythme vivant, des phrases courtes et des mots précis, tout s’emboîte parfaitement pour servir cet univers de trolls et de géants. L’important est moins l’histoire que le voyage et, de ce point de vue, l’on est bien servi.

Pierre FRANÇOIS

« Islande entre ciel et texte », de Jón Kalman Stefánsson, Kristín Marja Baldursdóttir, Sjón, et des contes collectés par Jón Árnason et Magnus Grímsson. Mise en scène : Claude Bonin. Avec Bénédicte Jacquard et Christine Kotschi. Musique : Christine Kotschi. Au Théâtre de l’Épée de bois, Cartoucherie, route du Champ de manœuvre, 75012 Paris, tél. 01 48 08 39 74.

Photo : Pierre François.