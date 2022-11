Théâtre : « Dans la caravana », de et mis en scène par Catherine Anne en tournée.

Pour tous.

« Dans la caravana », spectacle pour petits et grands a commencé à se donner à Morlaix puis Port-Louis avant d’entamer une tournée nationale avec Paris en point d’orgue. C’est une pièce marquée par la fraîcheur de la vie de bohème. Une vie que l’enfant qui sommeille en tout adulte aimerait retrouver. Le propos se situe entre les mondes imaginaires et réels, les désirs et les désillusions. Les personnages, tous crédibles, sont divers dans leurs caractères. Est exposée sur scène une vie de famille banale, mais ici magnifiée, qu’il s’agisse de la naïveté d’un fils, de la jalousie d’un autre, de la déprime de la mère, du désir d’émancipation d’une fille, de la sagesse de l’ancienne ou du nomadisme impénitent du père.

Ce dernier est-il vraiment un roi déchu ? Peu importe, le principal est ailleurs, dans l’union qui soude tous les membres de cette famille malgré des désirs divergents. Et le désir de « vrairité » – car le texte multiplie jeux de mots et allitérations pour le plus grand plaisir de nos oreilles – des enfants reste insatisfait. La dimension musicale du spectacle amplifie la légèreté avec laquelle le propos – discrètement pédagogique – est livré. Le rythme est régulier, on passe d’une scène à l’autre avec fluidité. Les lumières participent à l’atmosphère, tantôt démonstrative, voire exubérante, tantôt intimiste. Enfin, l’on croit aux personnages dès leur entrée en scène et on n’en décroche jamais. Nul doute que cette parabole sur la vie de famille devrait satisfaire parents comme enfants.

Pierre FRANÇOIS

« Dans la caravana », de et mis en scène par Catherine Anne. Avec Fabienne Pralon, Pol Tronco, Lalou Wysocka. Musique : Fabienne Pralon. Au Théâtre de la Renaissance à Oullins (69) les 15 novembre à 9 h 45 et 14 h 15, 17 novembre à 9 h 45 et 14 h 15, 18 novembre à 14 h 15 et 19 heures, 19 novembre à 16 heures.

Au Festival Roulez Jeunesse, Le Grand R à La Roche-sur-Yon (85) les 15 et 16 décembre.

Au Théâtre de la Tête Noire, à Saran (45) les 13 janvier à 10 heures et 14 h 30 et 14 janvier à 16 heures.

À l’Espace Doisneau de Meudon (92) le 25 mars à 20 h 45.

Au théâtre Dunois à Paris (75) les 29 mars à 10 heures et 15 heures, 30 mars à 10 heures et 14 h 30, 31 mars à 10 heures et 19 heures, 1er avril à 18 heures, 2 avril à 16 heures, 3 avril à 14 h 30, 5 avril à 10 heures et 15 heures, 6 avril à 10h et 14 h 30, 7 avril à 10 heures.

Photo Pierre François.