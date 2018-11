Théâtre : « Adieu Monsieur Haffman », de et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre au Théâtre rive gauche, à Paris.

En nuances.

« Adieu Monsieur Haffman » n’a pas récolté plusieurs Molières pour rien. Il y a d’abord un texte qui dit les choses avec précision et délicatesse, qui tient compte de tous les sentiments qui peuvent agiter une âme. Pas manichéen ni caricatural pour un sou, il montre chacun avec ses souffrances et sa dignité mais aussi ses hésitations ou ses failles. Il y a ensuite des interprètes, qui savent mettre en valeur une histoire somme toute bien humaine tout en entretenant l’incertitude quant à la façon dont ce numéro d’équilibrisme psychologique va se terminer. Il y a enfin, dans un décor suffisamment précis pour manifester le contexte sans hésitation et assez neutre pour laisser s’exprimer les émotions, une mise en scène millimétrée qui sait jouer des harmonies (la relation de la femme avec l’ancien propriétaire juif de la boutique) comme des difficultés (la même face à l’obstination de son mari à vouloir préparer l’avenir de leur enfant par des moyens qu’elle désapprouve) ou de la caricature qui allège une scène particulièrement tendue (le face-à-face entre le juif et un SS). Le bijoutier juif a-t-il eu raison de donner sa boutique à son employé en échange du fait qu’il le cache. Ce dernier a-t-il eu raison de vouloir un enfant à tout prix, quitte à se faire du mal à lui-même ? Il faut aller voir la réponse qui est pleine de sensibilité.

Pierre FRANÇOIS

« Adieu Monsieur Haffman », de et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. Avec Grégori Baquet ou Charles Lelaure ou Benjamin Breniere, Alexandre Bonstein ou Marc Siemiatycki, Julie Cavanna ou Anne Plantey, Franck Desmedt ou Jean-Philippe Daguerre, Charlotte Matzneff ou Salomé Villiers. Du mardi au samedi et le lundi 31 décembre 2018 à 19 heures, matinée le dimanche à 17 h 30 (Relâches exceptionnelles les 4, 24, 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019). Au Théâtre rive gauche, 6, rue de la Gaîté, 75014 Paris, tél. 01 43 35 32 31, métro Edgar-Quinet, Gaîté, Montparnasse, Vavin, http://www.theatre-rive-gauche.com/spectacle-adieu-monsieur-haffmann.html

