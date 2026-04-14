Communiqué de la Finul : Déclaration de la FINUL concernant des incidents affectant la liberté de mouvement des soldats de la paix (12 avril 2026).

À deux reprises aujourd’hui, des soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) ont percuté des véhicules de la FINUL avec un char Merkava, causant dans un cas des dégâts importants. Les soldats avaient bloqué une route à Bayada qui sert à accéder aux positions de la FINUL.

Au cours de la semaine écoulée, des soldats israéliens ont tiré des « coups de semonce » dans la région, touchant et endommageant des véhicules de la FINUL clairement identifiables. Dans un cas, un « coup de semonce » a atterri à un mètre d’un soldat de la force de maintien de la paix qui était descendu de son véhicule.

Ces derniers jours, les soldats israéliens ont continuellement entravé les déplacements des soldats de la paix sur cette route, s’ajoutant aux restrictions de la liberté de circulation constatées dans d’autres zones. Depuis début avril, les soldats israéliens ont également détruit des caméras de protection des forces au quartier général de la FINUL à Naqoura et dans cinq autres positions situées sur la Ligne bleue, de Ras Naqoura à Maroun ar Ras. Hier, ils ont également recouvert de peinture en spray les vitres de la porte d’accès piétonne du quartier général, empêchant ainsi toute visibilité sur le périmètre extérieur.

Ces actions sont contraires aux obligations qui incombent à Israël en vertu de la résolution 1701 du Conseil de sécurité et à l’exigence d’assurer la sûreté et la sécurité des soldats de la paix, ainsi que leur liberté de mouvement à tout moment. Elles entravent la capacité des soldats de la paix à signaler les violations commises par les deux parties sur le terrain.

Les soldats de la paix resteront en poste et continueront de signaler de manière impartiale au Conseil de sécurité les violations que nous observons.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)