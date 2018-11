Théâtre : à Paris, La Loge devient le Théâtre de la flèche.

Un nouveau théâtre.

Il arrive que l’on fasse plein de choses sans les planifier. Même acquérir un théâtre. C’est ce qui est arrivé à Flavie Fontaine, ancienne comédienne qui avait ouvert une école de théâtre amateur. Ne pouvant bénéficier des locaux municipaux réservés aux associations, elle passait son temps à chercher des salles à louer. Jusqu’au jour où étant en panne de local elle apprend que l’ancien théâtre de La Loge, qui cherche des locaux plus grands, cède son ancien lieu qui se trouve dans une cour magnifique donnant sur la rue de Charonne, à proximité du palais de la femme. Comme elle n’est pas dogmatique sur la question de ce qui est principal ou accessoire, banco. Certes, elle découvre un travail administratif prenant (et pesant), mais son école pour amateur lui offre toujours autant de satisfactions et sa programmation est faite. Elle comporte pour le moment plus de théâtre que de musique, dans une option de plateau nu et de mise en scène épurée avec un message qui reste en mémoire au moins quelques heures. Si elle ne pratique pas la location, elle est par contre exigeante et refuse la vulgarité, le boulevard et la facilité.

Pierre FRANÇOIS

Théâtre de la flèche

77, rue de Charonne. Paris 11

