Théâtre : « Les Enfants, c’est moi », de Marie Levavasseur au Théâtre Paris Villette, à Paris.

Magie du conte.

« Les Enfants, c’est moi » est un conte vivant au sujet d’un thème rarement abordé : la mère et ses limites. En s’installant, le public peut essayer de dénombrer les poupées et statuettes aussi kitsch les unes que les autres, dont un nombre conséquent de Vierges de Lourdes. La comédienne, qui s’adresse dès l’abord au public, et sur un ton presque enfantin, oscille entre la conteuse et la clown dans un univers onirique. Son personnage est-il sorti de ses rêves d’enfant ? Pas sûr, ou plutôt sûrement pas !

Il n’y a pas de fil conducteur à chercher dans ce spectacle, juste à se laisser conduire. Certaines répliques – faisant intervenir Rabelais ou Laurence Dolto, quand ce n’est pas la Bible – sont clairement à destination de l’adulte accompagnateur. Qui est capable de s’offusquer de la présence ou de ce que l’on fait dire à la mère du Christ, alors que l’intention de l’autrice va plutôt du côté d’un féminisme discret. Le message à destination des enfants est par contre évident : on a beau être mère, on a aussi des défauts et la tentation d’abandonner le rôle qui lui est dévolu.

Mais ce spectacle comporte d’autres dimensions. Tout d’abord, l’on remarque le talent de marionnettiste de la comédienne, qui maîtrise parfaitement voix et positions pour créer l’illusion de la réplique donnée par la marionnette. Ensuite, il est patent que la musique – à la guitare électroniquement accompagnée – est un personnage à part entière de la pièce. Cela n’empêche pas l’instrumentiste d’être aussi présent dans l’histoire, mais on admire la façon dont chacun use de sa place sans empiéter sur les autres, et, au contraire, en les valorisant.

Bref, on a là un spectacle pour petits et grands dans la mesure où chacun y trouvera du grain à moudre, et dans lequel il suffit de se laisser emporter sans complication.

Pierre FRANÇOIS

« Les Enfants, c’est moi », de et mis en scène par Marie Levavasseur. Avec Amélie Roman, et Tim Fromont Placenti à la musique et au jeu. Dimanche, mardi et mercredi jusqu’au 3 mai au Théâtre Paris Villette, 211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris. M° 5 Porte de Pantin. Tramway 3B : Porte de Pantin – Parc de la Villette. Tél. 01 40 03 72 23. https://www.theatre-paris-villette.fr/spectacle/les-enfants-cest-moi-2/

Photo : Fabien Debrabandere.