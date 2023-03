Théâtre : « Le Malade Imaginaire », de Molière au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Le vif saisit le mort.

Il est trop vif pour être malade. Mais malheur à celui qui le contredit. Quant aux femmes, qu’elles cessent de jacasser et mettent leur langue dans leur poche. Mission impossible, heureusement ! Toinette est une servante aussi avisée qu’impertinente, Béline fait montre de sa duplicité dès son entrée en scène, seule Angélique est d’un effacement qui fait douter de l’intensité de son amour. Du côté masculin, pas de surprise : Béralde est l’homme efficace de l’ombre, les Diafoirus ridicules à souhait, Argan plus alerte et hypocondriaque que jamais. On est là face à un « Malade imaginaire » traditionnel de bonne facture et au rythme enlevé, au point que ce dernier confère un vrai dynamisme à l’ensemble. Il ne reste que trois dates dans ce théâtre à la programmation en alternance, il faut se presser.

Pierre FRANÇOIS

« Le Malade Imaginaire », de Molière. Avec (* = alternance) : Pierre Bès de Berc, Louis Cartier, Héloïse Cunin, Daniela d’Aria, Rémi de Monvel, Isabel de Francesco, Héloïse Dugas, *Marie Hasse, Jean-Luc Jeener, Bernard Lefebvre, Anne Langlois, Laetitia Leloutre, Fabrice Michal, Valentine Neuville, Adèle Raguel, Emily Vega Beron, Michel Wyn. Assistants :Hélène Robin. Costumes : Catherine Lainard, Frédéric Morel. Mise en scène et lumières :Olivier Bruaux. Au Théâtre du Nord-Ouest les 17 et 22 mars, 1er avril,

Photo : Pierre François.