Théâtre : « On ne paye pas ! On ne paye pas ! », de Dario Fo et Franca Rame au Théâtre de la tempête, à Paris.

Rire garanti.

La morosité du moment présent porte « On ne paye pas, on ne paye pas » au rang de comédie vraiment voluptuaire. On y rit jusque pendant les instants de silence tant la vis comica fait d’effet. On croit à chacun des personnages dès leur entrée en scène, en même temps que l’on vire complice de l’auteur qui note que tous les rôles de représentants des autorités se ressemblent. Tout va de travers – y compris le décor – selon un rythme d’enfer sans faille. La gouaille de la femme, les rebondissements de ses arguments les plus ahurissants face à un mari aussi naïf qu’obtus, le pessimisme viscéral de sa voisine passive, le cocktail de caricatures des uniformes, tout cela porte au rire bon-enfant.

La chose est remarquable dans la mesure où c’est là l’emballage d’un message politique d’une actualité frappante (alors que la pièce date de 1974). L’intelligence du propos est de proposer une situation à peine exagérée, qui devient donc crédible. De la sorte, des salles entières applaudissent à une notion aussi novatrice que le prix libre. La culture a toujours été le cheval de Troie d’idées nouvelles, mais, par chance pour les artistes, les pouvoirs regardent rarement plus loin que les prochaines élections. Et si nous pouvons en disserter aujourd’hui, c’est parce que certains souverains ne se sont pas assez méfiés de rêveurs comme Voltaire ou Beaumarchais…

Pierre FRANÇOIS

« On ne paye pas ! On ne paye pas ! », de Dario Fo et Franca Rame. Traduction et adaptation : Toni Cecchinato, Nicole Colchat. Mise en scène : Bernard Lévy. Avec : Flore Babled, Élie Chapus, Eddie Chignara, Grégoire Lagrange, Jean-Philippe Salério, Anne-Élodie Sorlin. Du mardi au samedi à 20 heures, dimanche à 16 heures jusqu’au 18 mars au Théâtre de la tempête, Cartoucherie, route du champ de manœuvre, 75012 Paris, www.la-tempete.fr, tél. 01 43 28 36 36.

Photo : Pierre François.