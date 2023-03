Musique : Allain Leprest par Zelva au Théâtre du Nord-Ouest pour le Printemps des poètes.

Poésie des faits divers.

C’est un spectacle plein de poésie, douceur et délicatesse que donne Zelva. Elle parvient à utiliser les (innombrables) jeux de mots d’Allain Leprest comme autant de tremplins pour restituer une véritable atmosphère. Alors, on se laisse embarquer sans savoir dans quelle humeur cela va nous emmener, mais en confiance. Le rythme du spectacle est aussi puissant que son texte. Le passé de tragédienne de Zelva lui permet d’habiter les moindres mots, de leur restituer une couleur, une âme, et de les hisser au-delà de leur simple beauté apparente. Et, amatrice de ce poète au point de lui consacrer l’intégralité de son tour de chant, elle en profite pour donner la priorité à des textes peu connus et reflétant des émotions (colère, chagrin, peur…). Elle est pour cela conseillé par Alain Plagne, lequel est en relation avec les collecteurs les plus passionnés des textes de chansons (plus de mille) qu’Allain Leprest distribuait à droite et à gauche sans souci de classification… ni de rémunération. Tous deux confient que ses chansons, lyriques avec des moyens très modestes, s’inspirant d’anecdotes et de faits divers, sont si denses que l’on y découvre une nouvelle nuance ou un nouveau niveau de lecture à chaque écoute. En effet, les mots sont simples, mais les images fortes. Zelva chantait depuis longtemps sur scène, en tant que comédienne, donc cachée par l’interprétation qu’elle devait donner d’un personnage. Cela faisait dix ans qu’elle voulait se retrouver seule devant un micro pour donner toute sa dimension au texte à travers sa façon de n’habiter que ce dernier. C’est maintenant fait, régulièrement au « Connétable » – une institution pour les aficionados de Leprest – et au Théâtre du Nord-Ouest, en attendant de faire connaître ce poète à un public plus large encore. Dans l’immédiat, Allain Leprest pourra être découvert à travers une exposition et trois spectacles pour un prix des plus populaires dans le cadre du Printemps des poètes.

Pierre FRANÇOIS

Au Théâtre du Nord-Ouest le 18 mars, par Zelva et Alain Plagne :

« Chacun son phare », hommage à Allain Leprest avec une exposition d’œuvres picturales dans le hall (Entracte entre chaque partie).

15 h 00 : Brève introduction puis conférence chantée : Les Indiens chez Allain Leprest (45 minutes).

16 h 30 : Lecture du poème lyrique : Le gardien du phare (1 h 15).

18 h 00 : Concert Zelva chante Leprest (1 h 30).

Photo : Pierre François.