Livres : « Nos Futurs, Imaginer les Possibles du Changement Climatique », collectif aux éditions ActuSF.

À lire et relire…

« Nos Futurs », avec un « s » aux deux mots tient à la fois de la vulgarisation scientifique réussie et de la science-fiction. En effet, si le livre est divisé en dix thèmes*, chacun est abordé par un auteur de s-f et un ou deux chercheurs.

L‘exposé des scientifiques est à la fois rigoureux et lisible par le tout-venant, d’une clarté parfaite. Pour ceux qui voudraient creuser plus avant le sujet abordé des notes et une bibliographie sont proposées à chaque fois.

Quant aux auteurs de science-fiction, ils écrivent autant de nouvelles en faisant porter l’accent sur ce qui vient d’être développé. On trouve là des noms reconnus de la discipline, comme Raphaël Granier de Cassagnac (Prix du Lundi 2014), Claude Ecken (Prix Rosny Aîné, Grand Prix de l’Imaginaire), Sylvie Lainé (Grand Prix de l’Imaginaire, Prix Rosny aîné, Prix Bob Morane, Prix du Lundi), Estelle Faye (Prix ActuSF de l’uchronie 2016), Catherine Dufour (Prix Bob Morane, Prix Rosny aîné, Prix du Lundi, Grand Prix de l’Imaginaire), Jeanne-a Debats (Grand Prix de l’Imaginaire, Prix Julia Verlanger, Prix du Lundi, Prix Sésame…), Jean-Marc Ligny (Prix Rosny aîné, Prix Julia Verlanger, Prix Bob Morane, Prix Une autre Terre, Prix Européens des Utopiales…), Pierre Bordage (Grand Prix de l’Imaginaire, grand prix Paul-Féval de littérature populaire, Prix Julia-Verlanger, Prix de la Tour Eiffel, prix Bob-Morane…) à côté d’auteurs déjà repérés pour la façon dont ils la font avancer (Laurent Genefort, Chloé Chevalier).

Il s’agit d’ailleurs d’une vraie collaboration dans la mesure où scientifiques et auteurs se sont réciproquement lus tout en avançant leurs travaux, ce qui permet à un des chercheurs d’indiquer que si l’humanité suit telle option, le résultat sera peut-être moins catastrophique que la conclusion de la nouvelle attenante.

Mais, sauf une de ces dernières qui se termine par « il n’y a plus que de mauvais choix aujourd’hui », toutes laissent entrevoir un meilleur possible, même s’il faut pour cela se sacrifier pour une cause, même s’il est bien plus proche de l’incertaine éventualité que de son contraire.

On tient là un livre que l’on aimerait prêter à tout le monde tant la clarté de l’exposé scientifique le dispute au talent de ces auteurs de premier plan, mais on risque bien de ne pas le voir revenir alors que, justement, il fait partie de ceux qu’il faut garder dans sa bibliothèque pour s’y replonger régulièrement. Choix néanmoins moins cornélien que ceux auxquels sont confrontés nos contemporains s’ils veulent offrir une planète vivable à leurs petits-enfants…

Pierre FRANÇOIS

« Nos Futurs, Imaginer les Possibles du Changement Climatique », Éditions ActuSF, Collection Les Trois Souhaits, ISBN 978-2-37686-259-8, 19,90 €.

*La lutte contre la faim, la bonne santé et le bien-être, l’égalité entre les sexes, l’accès à l’eau salubre et à l’assainissement, les énergies fiables, durables et modernes à un coût abordable, la réduction des inégalités, les villes et les communautés durables, la consommation et la production responsables, la lutte contre le changement climatique, les forêts et océans comme leviers pour une vie terrestre vivable.