Livres : « Une histoire ordinaire », de Chart Korbjitti, trad. Marcel Barang aux éditions Gope.

Combat moral.

« Une histoire ordinaire », du Thaïlandais Chart Korbjitti est – sous forme d’une nouvelle de cent pages au style enlevé – la description d’un examen de conscience de mauvaise foi. À aucun moment, le combat sourd entre désir de bien faire et volonté de ne pas s’impliquer ne cesse. L’histoire progresse par petits changements, chacun apportant sa pierre à l’édifice d’indifférence monté par l’auteur. On est pris par le rythme, on attend l’événement qui va faire basculer la bille du bon côté, on se reconnaît dans ce débat intime entre désir de confort et altruisme, apparence et attitude profonde. La lecture est facile, qui aborde néanmoins un thème universel et profond.

Pierre FRANÇOIS

« Une histoire ordinaire », de Chart Korbjitti, trad. Marcel Barang. Aux éditions Gope, 74930 Scientrier. ISBN : 978-2-494118-16-4. 12 €. www.gope-editions.fr