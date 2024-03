Livres : « Amoures », de Maëlle Nougaret (texte) et Joséphine Austin (illustration), au Lys bleu éditions.

Poésie et croissance.

« Amoures », de Maëlle Nougaret (texte) et Joséphine Austin (illustration) est, formellement parlant, inclassable. Assez largement illustré, avec une mise en page propre à la poésie, il comporte aussi des passages en prose. Sur le fond, on est bien face à de la poésie et au parcours d’une chrysalide devenant pleinement femme, avec tous les émois amoureux que cela induit.

L’autrice du texte a eu la bonne idée de conserver ses poèmes de jeunesse, empreints de la fraîcheur propre à ce stade d’évolution, et cela renforce la sensation d’être témoin d’un parcours dans lequel bien des personnes – hommes ou femmes – peuvent se reconnaître. Les auteures savent exprimer les choses avec précision et pudeur, douceur et dévoilement, mélancolie et beauté, et la communion n’en est que plus facilitée.

Fait rare pour de la poésie, l’ouvrage se lit facilement, l’image suggérée à nos esprits se crée immédiatement. Et l’on sait qu’on le gardera dans la bibliothèque.

Pierre FRANÇOIS

« Amoures », de Maëlle Nougaret (texte) et Joséphine Austin (illustration). Le Lys bleu éditions, 40, rue du Louvre, 75001, Paris. ISBN : 979-10-422-1597-2, 13,60 €.