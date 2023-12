Livres : « Guide des chemins de pèlerinage d’Europe », de Fabienne Bodan, aux éditions Ouest-France.

Somme et synthèse.

Huit cents chemins de pèlerinages dans 28 pays européens, dont 336 pour la seule destination de Compostelle, le tout en 575 pages : ce « Guide des chemins de pèlerinage d’Europe » est à la fois une somme et une synthèse. Il n’a donc rien à voir avec ces ouvrages qui prennent le pèlerin par la main, étape par étape, en donnant le dénivelé et les coordonnées des lieux où dormir, par exemple. S’il comporte – quand même ! – 77 cartes, elles sont là pour situer les idées.

Son utilité – et elle est grande ! – est de permettre au pèlerin créatif (et ils ne manquent pas puisqu’on prétend qu’il y a à peu près autant de chemins de Compostelle que de pèlerins s’y rendant) de mettre au point son itinéraire personnel tout en restant à proximité des parcours connus, donc balisé par des lieux où il pourra se restaurer ou se reposer.

L’autrice a pensé à tout le monde puisqu’elle indique si chaque itinéraire répertorié peut être fait à pied, à cheval, à vélo ou en bateau. Sans sectarisme aucun, elle indique l’existence des pèlerinages catholiques, protestants ou reliant des lieux historiques remarquables.

Chaque chapitre comprend une introduction historique, un rappel des itinéraires existants, les lieux sacrés notables se trouvant sur le chemin avec, en cartouche, les lieux traversés, la distance et la durée ainsi que les informations pratiques essentielles (balisage ou document attestant de la qualité de pèlerin, par ex.).

Enfin, l’on remarque qu’à côté de chemins dont le tracé est bien fixé depuis des siècles, l’autrice n’oublie pas de mentionner l’existence de trajets se cherchant une forme contemporaine, ce qui est le cas de celui de l’épée de saint Michel qui relie les monts saint Michel français et italien (sans compter la partie maritime qui a pour extrémités l’île de Skellig au Sud-Ouest de l’Irlande et le mont Carmel à Haïfa).

Les éditions Ouest-France ont édité là un vrai livre de référence qui mettra du temps à vieillir puisqu’il donne en bibliographie une collection de sites internet pour compléter la recherche, elle-même déjà facilitée par le chapitre « Les chemins en un clin d’œil » qui, en 39 pages, les réunit tous en indiquant leurs noms, point de départ et d’arrivée. C’est un outil très précieux pour établir les premiers projets de trajet, d’où que l’on parte.

Pierre FRANÇOIS

« Guide des chemins de pèlerinage d’Europe », de Fabienne Bodan, aux éditions Ouest-France. 15,5 x 23 cm. 30 €. ISBN : 978-2-7373-8197-3.