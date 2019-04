Théâtre : « Les Rivaux », de Richard Sheridan à l’Artistic théâtre de Paris.

Amour et légèreté, par Clara.

On est dans la trame très classique de l'amour qui se camoufle pour mieux se révéler : l'intrigue est un imbroglio romantique qui mêlent avec humour rivalités, jalousies et sentiments vrais.

Le héros est à la recherche de l'amour sincère au cœur de la société bourgeoise anglaise du 18e siècle, alors que priment la bienséance et la conservation du patrimoine. Il se fait donc passer pour un autre dans un jeu de dupes qui risque pourtant d'arriver à l'inverse de son but : perdre sa bien-aimée. Mais tout est bien qui finit bien dans cette farce légère et comique.

On aime les costumes d'époque et les décors tout en peinture qui plongent le spectateur dans un univers faste et noble aux dialogues fins et savoureux. Chacun des personnages est une réussite. D'aucun préféreront peut-être le franc-parler de Miss Malaprop au vocabulaire aléatoire et vigoureux, à moins que ce ne soit la jeune Lydia, précieuse mais pas ridicule, élégante et charmante.

Cependant, le rythme de la pièce est un peu inégal. L'on a parfois du mal à saisir les liens entre les personnages, tout au moins au cours de la première demi-heure tant les relations sont enchevêtrées. Puis le rythme s’accélère pour servir la fougue des cœurs amoureux. Les comédiens poussent la chansonnette sur une musique de Samuel Séné, ce qui étoffe les émotions.

Un grand moment comique admirablement bien mené, qui fait oublier la grisaille du quotidien et emmène le spectateur dans un univers léger et guilleret.

Clara

« Les Rivaux », de Richard Sheridan, traduction et adaptation de Sylviane Bernard-Gresh et Frédérique Lazarini. Avec Alix Bénézech, Cédric Colas, Charlotte Durand-Raucher, Philippe Lebas, Thomas le Douarec, Bernard Malaterre, Willy Maupetit, Sylvie Pascaud, Catherine Salviat sociétaire honoraire de la Comédie-Française, Marc Schapira. Mise en scène : Anne-Marie Lazarini. Mardi à 20 heures, mercredi et jeudi à 19 heures, vendredi à 20 h 30, samedi à 16 h 30 et 20 h 30, dimanche à 16 heures à l'Artistic théâtre, 45, rue Richard-Lenoir, 75011 Paris, métro Voltaire.