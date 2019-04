Musique : le groupe irlandais Altan en tournée européenne

Fidèles à eux-mêmes.

Le groupe Altan est en tournée européenne. Au centre culturel irlandais de Paris le jour de la Saint-Patrick, l’ambiance était quasi familiale. Dans la chapelle, aménagée pour l’occasion, environ cent cinquante personnes se répartissaient dans les stalles et des chaises rapportées tandis que devant l’autel les membres du groupe agrémentaient chacun de leurs airs de commentaires, souvent personnels, avant comme après.

Pas de réelle nouveauté lors de ce concert, mais la signature mélodique inimitable du groupe, mélange de musique traditionnelle à l’origine celte indéniable et de fantaisies propres qui oblitèrent le caractère facilement répétitif du genre par des sautillements ou des variations qui surprennent et font vibrer le public.

Ainsi tandis que tout au fond à gauche une femme mûre battait de ses mains la mesure sur le banc en bois tout en se balançant en rythme, un homme au milieu dans les stalles de droite lançait de temps en temps un « yep » qui s’intégrait parfaitement dans cette musique, fruit de la combinaison de la voix de Mairéad Ni Mhaonaigh avec ses complices guitaristes et joueur de bouzouki ou d’accordéon (sans compter son propre violon).

Le groupe, qui était jusqu’au 4 avril en Allemagne, sera le 13 avril au festival Fous d’archet de Colomiers (31) et le 4 mai en Belgique, à Tornhout. À noter également que leur dernier album, « The Gap of dream » sorti en 2018, vaut vraiment le détour.

Pierre FRANÇOIS