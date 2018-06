Musique : « ABC d’airs », 26 lettres et quatre musiciennes pour un concert insolite sur une idée d’Anne Regnier au Lucernaire, à Paris.

Comique musical.

« ABC d’airs », c’est une bande d’amies, toutes musiciennes professionnelles de haut niveau qui, à l’initiative d’Anne Regnier – ici au hautbois et au cor anglais – ont décidé de faire connaître la musique classique – de préférence contemporaine, ce n’est pas incompatible – avec humour et fantaisie. Ces deux dernières caractéristiques nécessitaient la présence d’Anne Baquet, dont c’est déjà la signature en matière de récitals. Laquelle est inséparable de sa pianiste Claude Collet, pratiquant ici l’espièglerie et l’humour à froid depuis son instrument de temps en temps transformé en podium pour ses comparses. À l’exception de la sensuelle Amandine Dehant qui prend sa contrebasse pour partenaire. Ces musiciennes sont autant de multirécidivistes de distinctions prestigieuses, qu’il serait fastidieux d’énumérer. Mais pas que : elles ont aussi un goût si sûr et une connaissance si encyclopédique de leur discipline qu’à côté de quelques compositeurs connus, tel Piazzola ou Jean-Philippe Rameau, elles ont choisi de mettre en valeur des pépites ignorées du grand public et qui sont l’œuvre de musiciens – voire poètes – , parfois anciens, souvent contemporains, mais dont le travail a une parenté évidente avec la « grande » musique. Qui se souvient, par exemple, de ce prêtre compositeur de la Renaissance qu’était Pierre Passereau (alors célèbre puisque cité par Rabelais dans son « Quart livre ») ? Même lorsqu’elles vont chercher dans le répertoire de la variété, ce sont des personnes renommées dans le milieu qui sont choisies : Gaby Verlor ou Ricet Barrier et Bernard Lelou.

Au sujet de ce spectacle, on est tenté de dire que tout est dans le titre : il s’agit, en suivant un ordre alphabétique qui va se rapporter souvent au thème traité, parfois au titre d’une œuvre, de faire voyager le spectateur tout en entretenant chez lui une surprise amusée, voire franchement rigolarde. Le pari est réussi. On va d’amusements admiratifs en étonnements rieurs.

Et tous les mélomanes, qu’ils soient de tendance classique ou résolument moderne, ressortent en saluant la performance. La salle est d’ailleurs régulièrement pleine à craquer…

Pierre FRANÇOIS

« ABC d’airs », 26 lettres et quatre musiciennes pour un concert insolite sur une idée d’Anne Regnier. Mise en scène et lumières : Gérard Rauber. Avec Anne Baquet (voix), Claude Collet (piano), Amandine Dehant (contrebasse), Anne Regnier (hautbois et cor anglais). Du mardi au samedi à 19 heures, dimanche à 16 heures jusqu’au 17 juin au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-Champs 75006 Paris, tél. 01 45 44 57 34, http://www.lucernaire.fr/a-l-affiche/2299-abc-d-airs.html

Photo : Pierre Francois.