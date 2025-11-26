Théâtre : « La Zone », de Patrice Le Cadre au Théâtre du Nord-Ouest, à Paris.

Talents ahurissants.

« La Zone » se présente comme une suite du film « Stalker »* (1979) d’Andreï Tarkovski. La pièce est l’œuvre de Patrice Le Cadre. Ce dernier, surtout connu pour son travail sur les lumières, est aussi auteur et metteur en scène**. Il cumule, dans cette pièce, ses trois casquettes avec bonheur.

Auteur, il commet un texte utilisant plusieurs niveaux d’écriture et comportant des bulles poétiques afin de mieux traduire la personnalité de chaque personnage. Metteur en scène, il prend appui sur les lumières et les sons pour soutenir le rythme – lent, mais captivant – tout en mettant les répliques en valeur. Quant aux lumières et aux bruitages, ils sont parfaitement dosés et originaux.

Le nombre des thèmes abordés – la lutte entre le bien et le mal, l’opposition entre foi et science, les mythes des origines, de Prométhée, la quête du Graal, l’élixir de longue vie, le dernier des Mohicans, peut-être l’Atlantide… – est impressionnant, le tout dans une atmosphère évoquant Orwell et Huxley.

Mais, ce qui marque le plus est le talent exceptionnel des comédiens. Pour ce qui est de Marie Hasse, on est, s’il est permis de l’écrire ainsi, habitué à l’excellence. Or, ici, tous les rôles sont tenus avec la même impressionnante incarnation et vérité. On est par ailleurs touché par la prestation du comédien interprétant le père, Gérard Darman qui, hors d’âge, connaît et interprète parfaitement son texte. Certes, on peut relever quelques longueurs, mais rattrapées par l’alternance entre une situation qui varie régulièrement de simple à compliquée au fur et à mesure que chaque personnage se dévoile. Et l’on reste – ce qui n’est pas gagné d’avance pour une pièce de 2 h 30 – tenu en haleine tout au long du spectacle.

Pierre FRANÇOIS

« La Zone, or la terre était vide et vague », de et mis en scène par Patrice Le Cadre. Avec Gérard Darman, Marie Hasse, Lilit Simonian, Sébastien Scherr, Guillaume Tavi. Lumières : Patrice Le Cadre. Durée : 2 h 30. Dans la grande salle du Théâtre du Nord-Ouest, 13, rue du Faubourg-Montmartre, 75009, Paris, les jeudi 13 novembre à 20 h 30, lundi 15 décembre à 20 h 30, jeudi 18 décembre à 20 h 45, samedi 10 janvier à 14 h 30 et dimanche 11 janvier à 21 h 00. Métro : Bourse, Le Peletier, Grands Boulevards ; bus 20, 39, 48, 67 (Grands-Boulevards).

