Faux amour, vraie amitié.

« Nos histoires », ce pourraient être aussi bien celles de certains spectateurs ou spectatrices que de l’autrice du spectacle. Certaines phrases sont « les mêmes, à la virgule près » que ce qu’ont pu entendre d’autres personnes victimes d’emprise. C’est dire la fidélité de la pièce par rapport à la réalité.

Ce qui désarçonne un peu, c’est le choix de faire incarner tour à tour deux personnages, l’un de victime, l’autre de manipulateur, à chacun des protagonistes. Peu de choses séparent la personne manipulée de son bourreau, et de la liberté, explique le dossier de presse. L’on comprend alors que ce qui paraît de prime abord comme un défaut – le fait qu’il y ait si peu de différence marquée entre les deux interprétations – est un parti pris. Heureusement, l’éclairage sert de code pour situer l’instant auquel se situe le changement, tandis que la première volte-face est soulignée par un accessoire. De ce point de vue, la scène lors de laquelle cette alternance se fait quasiment à chaque réplique est très révélatrice.

Mais il n’y a pas que cela. Cette pièce est – en filigrane – un bel hommage à l’amitié et à son importance pour éclairer chacun sur son sort. Chacun sait qu’il est possible de voir le piège dans lequel l’autre est tombé sans discerner le sien propre. Mais on trouve ici, en prime, la délicatesse, pour chacun, de garder la bonne distance ou de pouvoir trouver les réponses à ses propres questions en interrogeant discrètement l’autre.

La fin dédoublée (elle aussi) de ce travail arrive trop vite, car l’on n’a pas vu le temps passer…

Pierre FRANÇOIS

« Nos histoires » (coup de cœur 2023 du Club de la presse Grand Avignon-Vaucluse), de Frédérique Auger. Mise en scène : Giorgia Sinicorni. Avec : Frédérique Auger, Jean-Charles Chagachbanian. Scénographie : Pauline Gallot. Lumière : Stéphane Balny. Musique : Vivien Lenon. Chorégraphie : Carole André. Production : Compagnie Entre vos Mains (France) et Théâtre du Dream Team (Canada). Du jeudi au samedi à 21 heures, dimanche à 14 h 30 jusqu’au 28 décembre (relâche le 25 décembre). Au Studio Hébertot, 78 bis, Boulevard des Batignolles, 75017, Paris. Tél. 01 42 93 13 04, contact@studiohebertot.com ; https://studiohebertot.com/spectacles/nos-histoires/. Métro Rome ou Villiers. Bus 28, 30, 66, 94. Durée : 1 h 05.

Photo : Arny Bierry.