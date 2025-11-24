Théâtre : « Dans ses yeux », texte lauréat de l’Aide au montage ArtCenade, de Marie-Pierre Cattino, en tournée.

Mystère douloureux.

« Dans ses yeux » fait penser au « Baiser de la veuve » ou à « Juste la fin du monde » : le comportement des personnages révèle l’existence d’un épisode mystérieux dont on ignore pendant longtemps s’il pourra être discuté tant il soulève de questions et de douleurs.

L’existence de ce mystère est présente dès le début à travers le comportement de celle que l’on n’attendait plus. Les parents évoquent tous ces couples tellement anciens que chacun connaît les failles de l’autre, et les supporte de moins en moins. Sans compter qu’aucun des deux n’a envie de parler de l’inexplicable, douleur qui ne les quitte plus. Le fantôme et récitant, dont le rôle dans la scène d’exposition est très important, est exactement là où il doit être, à la fois discret et présent, révélateur et commentateur du malaise. La seule réserve que l’on puisse exprimer concerne l’utilisation de la musique : on se demande en quoi ses quelques accords de guitare apportent quelque chose au spectacle. Ce point de détail mis à part, la mise en scène montre très bien comment chacun tente un dialogue impossible, englués que tous les participants sont dans un questionnement propre et sans rapport avec celui de leurs protagonistes. Le travail des lumières, efficace, souligne la solitude de la fille par laquelle le

souvenir se réveille. Cette pièce, formellement presque parfaite, contient quant au fond des interrogations qui nous interpellent tous.

Pierre FRANÇOIS

« Dans ses yeux », texte lauréat de l’Aide au montage ArtCenade, de Marie-Pierre Cattino. Mise en scène Heidi-Éva Clavier. Avec Valérian Béhar-Bonnet, François Clavier, Coco Felgeirolles, Marion Trémontels. Collaboration artistique : Roxane Brunet. Scénographie : Mathilde Cordier. Lumières : Julien Crépin. Son : Valérian Béhar-Bonnet. Remerciements à Frédéric Minière. Durée : 1 h 15.

Les 8, 9, 12, 15 et 16 janvier 2026 à la Grange à Dîmes d’Écouen (95), les 22 et 23 janvier au Magasin de Malakoff, le 10 mai à L’Arlequin de Morsang-sur-Orge (95), le 12 mai au Théâtre des 2 Rives de Charenton-le-Pont (94) et la saison prochaine au Théâtre Montansier de Versailles (78).

