Théâtre (rectificatif): « Le Misanthrope », de Molière au théâtre de l’Épée de bois, à Paris.

Dommage !

Une fois de plus, la loi selon laquelle il est toujours mauvais d’écrire sans avoir vu se vérifie. Pour avoir été émerveillé par « Le Misanthrope » joué à Avignon il y a deux étés et cru que la mise en scène n’avait pas bougé, l’auteur de ces lignes s’est fourvoyé.

Allant voir la pièce – et y emmenant une amie étudiante en cinéma et théâtre en lui vantant les mérites d’une mise en scène aussi contemporaine que fidèle – à l’Épée de bois il y a quelque temps, on tombe – était-ce juste une question de mauvais jour ? – sur une pièce qui prend son temps et allonge les transitions au point d’en perdre parfois le rythme et dont les personnages principaux sont absents du corps de leurs interprètes, empêtrés dans une passion (pour Alceste) ou une condescendance (pour Célimène) si permanentes et sans nuances qu’on ne peut plus y croire. Quant à Oronte, il en fait tant de tonnes que son jeu est plus proche de celui du clown que de celui du personnage de théâtre, tout ridicule qu’il soit.

Heureusement, Arsinoé et Éliante, un peu aidées par Philinte, sauvent la situation.

Dommage, l’idée selon laquelle on pouvait transposer « Le Misanthrope » dans notre univers contemporain tout en gardant le texte de Molière était riche… mais à Avignon seulement !

Pierre FRANÇOIS

« Le Misanthrope », de Molière. Adaptation et mise en scène : Thomas le Douarec assisté de Caroline Devismes et Virginie Dewees. Avec : Jean-Charles Chagachbanian, Philippe Maymat ou Emmanuel Rehbinder, Thomas le Douarec, Jeanne Pajon, Justine Vultaggio, Rémi Johnsen, Valérian Béhar-Bonnet et Caroline Devismes. Lumières : Stéphane Balny. Costumes : Marlotte. Musique : Valérian Behar-Bonnet. Décors : David Lionne et Jérome Lebertre. Production : Compagnie Thomas le Douarec. Du jeudi au samedi à 21 h, samedi et dimanche à 16 h 30 jusqu’au 4 février 2024 au théâtre de l’Épée de bois, Cartoucherie, Route du Champ de Manœuvre, 75012, Paris. Téléphone : 01 48 08 39 74. Métro ligne 1, arrêt Château de Vincennes, sortie n°4 (en tête de train) pour accéder au bus n°112, arrêt Cartoucherie.