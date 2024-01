Expo : « Léonard de Vinci, les inventions d’un génie », à l’Atelier Grognard, à Rueil-Malmaison.

Rêves réalisés.

Jusqu’au 12 mai, il est possible de voir – et parfois de faire fonctionner – des maquettes réalisées d’après les dessins de Léonard de Vinci à Rueil-Malmaison, dans l’atelier Grognard. Car le peintre connu a aussi été reconnu comme « ingeniarius ducalis » de son vivant. Il fut notamment le créateur de machines et d’automates pour animer les fêtes princières. Sans compter les machines de guerre, l’architecture ou l’anatomie.

C’est en se fondant sur ses croquis, considérés encore aujourd’hui comme les premiers dessins et épures industriels de l’histoire occidentale, que des passionnés ont voulu réaliser ces machines imaginées par le maître florentin. La précision des représentations a permis à ces historiens, ingénieurs et menuisiers de reconstituer une centaine de machines, lesquelles font l’objet de cette exposition qui a déjà totalisé plus de quatre cent mille visiteurs à Bruges, Istanbul, Bruxelles, Liège, Lyon, Barcelone et Bordeaux. Elle continuera ensuite sa route en Turquie.

Soucieux de montrer les différents centres d’intérêt de Léonard de Vinci, ils ont eu à cœur de réaliser des maquettes dans tous les domaines qu’il a étudiés : art militaire, hydraulique, aéronautique, travaux publics, urbanisme, transport, métallurgie, machines-outils… Ce sont en tout quatre-vingt-dix maquettes – dont vingt manipulables – et quarante documents qui sont reproduits en grande taille, sans compter les films et animations en 3D. Enfin, pour rendre plus ludique une visite en famille, des activités pédagogiques sont proposées les 4 et 21 février, 17 mars, 10 et 28 avril.

Pierre FRANÇOIS

« Léonard de Vinci, les inventions d’un génie », du mardi au dimanche de 13 h à 18 h jusqu’au 12 mai à l’Atelier Grognard, 6, avenue du Château de Malmaison, 92500, Rueil-Malmaison, tél. 01 47 14 11 63. Tarif plein à 6,50 €, réduit à 4,50 €, gratuité jusqu’à 18 ans. Supplément visite guidée 4,50 €. Accès par le RER A depuis la gare de « La Défense » : bus RATP 258, arrêt « Château », ou bus Traverciel 27A ou 27B, arrêt « Château », puis marcher deux minutes. Accès par la gare RER de Rueil-Malmaison : bus 244 ou 144 ou 467, arrêt « Rueil-Ville », marcher jusqu’au bus RATP 258 (direction Saint-Germain-en-Laye), arrêt « Château », puis marcher deux minutes.

Photo : Photo : Ville de Rueil-Malmaison Christophe Soresto