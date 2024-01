Actu : rassemblement le 27 janvier à 19 heures à l’Institut du monde arabe à l’initiative des « Guerrières de la paix ».

Gagner la paix.

Les Guerrières de la paix – nom paradoxal pour un mouvement né en 2022 et inspiré du titre d’un documentaire sur les femmes palestiniennes et israéliennes du mouvement pour la paix Women Wage Peace, ce dernier trouvant ses racines intellectuelles dans le mouvement de femmes libériennes Women of Liberia Mass action for Peace – appelle à un sit-in international silencieux pour la paix et la justice le 27 janvier à 19 h (heure française), les pancartes appelant au cessez-le-feu, à la protection des civils palestiniens et à la libération des otages israéliens étant éclairées à la bougie, symbole de lumière dans l’obscurité de la guerre. Le rassemblement de Paris aura lieu sur l’esplanade de l’Institut du monde arabe pendant que d’autres se tiendront à Bruxelles, Amsterdam, Rome, Genève…

D’autres informations sur https://www.lesguerrieresdelapaix.com/ et sur le compte Instagram : https://www.instagram.com/guerrieres_paix_mvt/

Pierre FRANÇOIS