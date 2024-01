Théâtre : « Le Misanthrope », de Molière, mis en scène par Thomas le Douarec à l’Épée de bois, à Paris.

Adaptation marquante.

« Le Misanthrope » mis en scène par Thomas le Douarec arrive enfin à la Cartoucherie, au théâtre de l’Épée de bois. Cette mise en scène contemporaine parvient à actualiser avec fidélité le message de Molière. Le texte est bien là et le seul changement que l’on y a noté est l’arrivée de « voiture » en remplacement du moyen de locomotion d’alors et la projection sur le fond de scène de textos lorsqu’un « billet » est adressé à tel ou tel. Ces détails révèlent la façon dont la pièce est adaptée tout en restant respectée. Le rythme démarre à fond dès la scène d’exposition. On est pris, aspiré, par ce maelström dont le propos n’a pas pris une ride. Et on en ressort ravi pour quelques mois.

Pierre FRANÇOIS

« Le Misanthrope », de Molière. Adaptation et mise en scène : Thomas le Douarec assisté de Caroline Devismes et Virginie Dewees. Avec : Jean-Charles Chagachbanian, Philippe Maymat ou Emmanuel Rehbinder, Thomas le Douarec, Jeanne Pajon, Justine Vultaggio, Rémi Johnsen, Valérian Béhar-Bonnet et Caroline Devismes. Lumières : Stéphane Balny. Costumes : Marlotte. Musique : Valérian Behar-Bonnet. Décors : David Lionne et Jérome Lebertre. Production : Compagnie Thomas le Douarec. Du jeudi au samedi à 21 h, samedi et dimanche à 16 h 30 jusqu’au 4 février 2024 au théâtre de l’Épée de bois, Cartoucherie, Route du Champ de Manœuvre, 75012, Paris. Téléphone : 01 48 08 39 74. Métro ligne 1, arrêt Château de Vincennes, sortie n°4 (en tête de train) pour accéder au bus n°112, arrêt Cartoucherie.

Photo : Pierre FRANÇOIS.