Spiritualité : Pèleriner en solitaire de Gijón à Compostelle, méditation (épisode 13).

Il faut penser à passer aux toilettes immédiatement après, envie ou pas, sans oublier de compléter l’eau des bouteilles et de dégraisser les mains. Évidemment, il faut ingurgiter noix et fruits secs à volonté entre les repas dès qu’un peu de fatigue se fait sentir. L’arrivée à Santander a lieu trop tard pour prendre le train vers Gijón. L’auberge publique est fermée pour travaux, le camping est en haut d’une côte longue et raide déjà gravie trois ans avant, et les mollets s’en souviennent encore. Une première auberge privée – la moins chère – est en vente faute de réservations… À la troisième adresse, il faut encore monter le vélo – ce qui ne trouble pas le moins du monde le propriétaire du lieu – dans l’escalier d’un immeuble bourgeois du centre-ville, plus large mais aussi raide que le précédent.

Un pèlerin