Théâtre : « Le huitième ciel », de et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre au Théâtre actuel – La Bruyère, à Paris.

Surprises.

« Le huitième ciel » est-il vraiment une simple comédie ? Pas si sûr, même si l’on s’y amuse énormément. Au moment de la retraite, un couple explose. Classique. Savoir sa moitié au travail ou la subir à domicile, c’est autre chose. Ce rebondissement n’est que le premier… Comment essayer de rattraper l’ex dont on sent qu’elle se perd en croyant se trouver ? Mais la bonté n’est-elle pas une vertu permettant, justement, de se trouver ? Où se situe la frontière entre droit et morale, raison et folie ? Toutes ces questions sont présentes.

Cependant, l’auteur et les interprètes ont la sagesse de ne les susciter qu’en filigrane. Avant tout, l’on trouve ici un texte rythmé, comique, d’une vérité criante. Un texte qui nous ressemble tellement… Un texte rythmé par quelques trouvailles : « c’est bien de s’arrêter sur un baiser, sans baiser », « ce n’est pas leur misère qui me touche, c’est leur pureté »… Il est servi par une interprétation plus vraie que nature, que ce soit la femme flamboyante, le mari pantouflard ou le jardinier dévoué. Le jeu est particulièrement réussi dans les moments de découverte de l’exacte nature de l’autre et de tentative de le raisonner. Pour le couple introduit par le jardinier, on se rapproche de la caricature, mais sans y tomber et, là aussi, l’effet comique est réussi.

La construction de la pièce est classique : à la scène d’exposition succède la crise puis sa résolution. Les transitions entre ces moments sont réussies : le rythme de la pièce les rend quasiment invisibles.

Dans ces conditions, l’ovation du public qui conclut la pièce est largement méritée.

Pierre FRANÇOIS

« Le huitième ciel », de et mis en scène par Jean-Philippe Daguerre. Avec Florence Pernel, Bernard Malaka, Charlotte Matzneff, Marc Siemiatycki, Antoine Guiraud, Tanguy Vrignault. Du mardi au samedi à 21 h et le dimanche à 16 h 30 au Théâtre Actuel – La Bruyère, 5 rue La Bruyère, 75009 Paris, tél. 01 48 74 76 99, http://www.theatrelabruyere.com/spectacle/le-huitieme-ciel/, métro Saint-Georges.

Photo : Pierre François.