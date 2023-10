Théâtre : « Le Mythe de Sisyphe », de, mis en scène par et avec Pierre Martot au Lavoir moderne parisien, à Paris.

Quand Raison épouse Passion.

« Le Mythe de Sisyphe » est – il faut l’avouer – fait pour être lu plus que pour être représenté. Pourtant, le spectacle solo qui en est tiré donne une vraie vie aux propos philosophiques qui en sont extraits. En particulier concernant ce que Camus dit des créateurs et des comédiens. Le seul regret que l’on ait consiste en ceci qu’à peine a-t-on saisi ce qui vient d’être dit qu’une autre notion, tout aussi dense, vient s’inviter au débat. Résultat, on en est réduit à grappiller des idées et on perd le fil logique qui relie le tout.

Ceci étant posé, le jeu est rythmé, la passion est incarnée, la mise en scène se situe en équilibre entre classicisme et inventivité, les lumières – que l’on aimerait parfois un peu plus fortes – mettant bien en valeur le comédien. Et on a peu de temps pour aller écouter cette langue magnifique parfaitement mise en valeur.

Pierre FRANÇOIS

« Le Mythe de Sisyphe », de, mis en scène par et avec Pierre Martot d’après l’œuvre d’Albert Camus, aux éditions Gallimard. Assistant : Basile Meilleurat. Collaboration artistique : Jean-Claude Fall. Régie générale : Mathieu Rodride. Du mercredi au samedi à 19 h, dimanche à 15 h jusqu’au 29 octobre au Lavoir moderne parisien, 35, rue Léon, Paris XVIIIe, tél. 01 46 06 08 05, https://lavoirmoderneparisien.com/programmations/le-mythe-de-sisyphe-2/

Photo : mh Le Ny.