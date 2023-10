Théâtre : « Que faire des cons ? », de et avec Sandra Colombo au Point virgule, à Paris.

Elle avance masquée.

Soyons honnêtes : au début, on a un peu peur. Car si Sandra Colombo avoue qu’elle ferait n’importe quoi – pas tout à fait, sans doute – pour un bon mot, certains sont un peu faciles, même si le public a parfois besoin d’explication, comme pour le rôle de la pastèque dans la nourriture. Mais la comédienne et autrice marie très bien sa « tête France-inter avec un corps Rire et chansons » de sorte qu’elle maitrise parfaitement les passages du rire à l’émotion (« la parole brise les tabous alors que le silence est contagieux ») et inversement. Sous couvert de comique, elle aborde plusieurs aspects de la condition féminine, le titre « Que faire des cons ? » devant être pris tant au sens familier qu’étymologique.

Du point de vue du style, on assiste à un monologue comique dans lequel la comédienne n’hésite pas à s’adresser au public, entourée qu’elle est d’un décor minimal (dont certains éléments ne servent pourtant jamais).

La trame du spectacle est constituée par la recherche du développement personnel, autrement dit du bonheur dans un contexte psychologique et social stressant. Les allers-retours à la Fnac pour se procurer à chaque fois un livre donnant la solution ultime pour y arriver sont d’une drôlerie parfaitement réussie. Le rythme laisse à peine le temps de se remettre d’une saillie que l’on aborde le thème sous un autre angle, tout aussi décalé. Si la comédienne se moque parfois de ses protagonistes – notamment du vendeur de livres – c’est surtout le ridicule de sa recherche effrénée qu’elle vise, et que nous faisons facilement nôtre.

Ce spectacle, sous des dehors d’humour facile, cache à peine une réflexion qui vaut la peine d’être menée, pour notre propre salut et celui de la société qui ne nous porte plus.

Pierre FRANÇOIS

« Que faire des cons ? », de et avec Sandra Colombo. Mise en scène : Marie Guibourt. Mardi à 21 h 15 au Point virgule, 7, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 75004 Paris, tél. 01 42 78 67 03, métro Hôtel de Ville, https://www.lepointvirgule.com/event-pro/sandra-colombo-dans-que-faire-des-cons/, www.sandracolombo.com.

Photo : Pierre François.