Théâtre : « Jacques et Chirac », de Régis Vlachos au Théâtre de la Contrescarpe, à Paris.

Voilà un spectacle réjouissant, mené tambour battant par trois comédiens au talent protéiforme et explosif ! Un feu d’artifice sur la vie de jacques Chirac qui rappelle le roman de Stevenson : Dr Jacques, éminemment sympathique, chaleureux qui serre les mains, tapote le cul des vaches, sort des bons mots et apprécie l’art… Et puis, il y a M. Chirac qui ment, retourne sa veste, trahit ses amis (qui le lui rendent bien !), adoube les dictateurs, pille l’Afrique et prend d’énormes commissions sur les marchés publics… Mais plus c’est gros, plus ça passe ! La galerie de tous les quelque 20 personnages qui l’entourent est des plus comiques et croustillantes ! Que ce soient Charlotte Zotto, qui interprète avec outrance et maestria toutes les figures féminines, notons Bernadette avec sa choucroute, Claude, si directive, voire envahissante, Marie-France Garaud, autoritaire, caricaturale… Et ce formidable Marc Pistolesi (metteur en scène) qui campe un Sarkozy désopilant, un Tonton Marcel (Dassault) pittoresque, un Pasqua haut en couleurs et en corruption… Quant à Régis Vlachos, (ancien Pr agrégé de philosophie), auteur brillant de ce texte inspiré, il livre une prestation éblouissante de drôlerie ! Avec une ressemblance frappante, il campe avec humour et conviction un homme bourré de contradictions à qui on pardonne ses déviances si on l’apprécie et qui reste un personnage de roman attachant même si on le combat… La salle au complet et conquise leur a fait un triomphe ! Un spectacle à voir absolument et en famille, car les plus jeunes apprendront une page d’histoire de France qui a duré plus d’une cinquantaine d’années…

« Jacques et Chirac », de Régis Vlachos. Adaptation : Charlotte Zotto. Avec Marc Pistolesi, Régis Vlachos, Charlotte Zotto. Mise en scène : Marc Pistolesi.

Décor : Jean-Marie Azeau. Lumières : Thomas Rizzotti. Costumes : Coline Faucon, Louis Antoine Hernandez. Chorégraphie : Mathilde Ramade. Création son et vidéo : Cédric Cartaut. Illustration et graphisme : Emmanuelle Broquin, Cédric Cartaut.

Mardi, mercredi, vendredi et samedi à 19 heures, dimanche à 20 h 30 jusqu’au 5 novembre au Théâtre de la Contrescarpe, 5, rue Blainville, 75005, PARIS, métro Place Monge ou Cardinal Lemoine, RER Luxembourg, tél. 01 42 01 81 88, https://www.theatredelacontrescarpe.fr/spectacle/jacques-et-chirac

Photo : Fabienne Rappeneau.