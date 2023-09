Actu : Le règne de la dissimulation à l’étranger… et en France

Deux communiqués du SNJ à deux jours d’intervalle.

Concernant l’étranger : « correspondant de Jeune Afrique en République démocratique du Congo (RDC), Stanis Bujakera Tshiamala est détenu depuis son arrestation le 8 septembre par les autorités locales. La justice congolaise lui reproche la « propagation de faux bruits » et la « diffusion de fausses informations », à la suite de la publication d’un article sur le meurtre de l’ancien ministre et député congolais Chérubin Okende.

Le SNJ dénonce cette atteinte inadmissible à la liberté de la presse, et réclame la libération immédiate de notre confrère. »

Le communiqué dans son intégralité est sur : http://snj.fr/article/libert%C3%A9-pour-le-journaliste-stanis-bujakera-tshmiala-emprisonn%C3%A9-%C3%A0-kinshasa-1759992391

Concernant la France : « En décembre 2022, le photographe Yoan Sthul-Jäger couvre une action militante écologiste dans la cimenterie Lafarge, à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône). Les photos qu’il réalise seront publiées par différents médias.

Le 20 juin 2023, à 6 heures du matin, il est arrêté à son domicile, à Tours, par des policiers de la sous-direction antiterroriste (SDAT). Son matériel est saisi. Sa garde-à-vue à Orléans durera 80 heures, et notre confrère ne sortira libre que le 23 juin à midi, avec une convocation judiciaire.

Mis en examen, son matériel professionnel ne lui a toujours pas été restitué, ce qui l’empêche d’exercer son métier.

La mise en examen de notre confrère photographe constitue un signal extrêmement inquiétant pour tous·tes les journalistes, en particulier, et pour la démocratie, en général, dont la liberté d’informer est un pilier essentiel. »

Le communiqué dans son intégralité est sur : http://snj.fr/article/%C2%AB%C2%A0nous-soutenons-yoan-sthul-j%C3%A4ger-photographe-poursuivi-pour-avoir-exerc%C3%A9-son-m%C3%A9tier%C2%A0%C2%BB-1612548835

Pierre FRANÇOIS