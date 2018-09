Théâtre : « Le Marchand de Venise », de Shakespeare au Théâtre du Nord-Ouest.

Shakespeare dans son jus.

« Le Marchand de Venise » est une pièce rarement jouée, Shakespeare y apparaissant comme antisémite, une notion ici anachronique eu égard à la perception que l’on pouvait avoir de cette réalité à l’époque. Était-ce une raison suffisante pour jouer la pièce « dans son jus » et surjouer le personnage de Shylock en mimant (caricaturant?) à plusieurs reprises les mouvements du tronc et des bras de la prière juive ? Pas sûr, dans la mesure où le personnage chrétien qui pourrait faire pendant à Shylock – Gratiano – est pour sa part relativement falot.

Pour le reste, les personnages de Antonio et Bassanio, Portia et Nerissa sont crédibles et la profondeur de leur psychologie est bien travaillée. Ne peut néanmoins s’empêcher de préférer à cette mise en scène celle, en février dernier, de Ned Grujic qui, presque sans toucher au texte, aboutissait à une atmosphère plus équilibrée en matière des défauts et qualités prêtées à chaque ethnie*.

Pierre FRANÇOIS

« Le Marchand de Venise », de Shakespeare. Avec Frédéric Franzil, Bernard Lefèbvre, Herve Maugoust, Fabrice Michal, Alexandre de Pardailhan, Hélène Robin, Rose Raguel, Ewelina Silkowska, Paul Wagner. Mise en scène : Jean-Luc Jeener.

Photo : Pierre Francois.