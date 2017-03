Musique : « Peau neuve », de et avec Lili Cros et Thierry Chazelle en tournée.

Sensible.

« Peau neuve » est un spectacle musical d’une réelle sensibilité. Laquelle, avec l’humour, en est la caractéristique principale. Une délicatesse se noue entre les chanteurs-instrumentistes qui jouent à se mettre mutuellement en valeur. l’humour est fondé sur une observation malicieuse de la vie quotidienne. La musique est à la fois rythmée et douce, les lumières soignées. Les complices chantent tantôt à l’unisson tantôt en dialogue des musiques et paroles dont ils sont les auteurs, on se laisse prendre par l’intelligence des textes, on est ébloui par la voix de la femme. Le temps est comme suspendu et soudain devenu tendre. L’enfant qui est en chacun de nous redécouvre le monde à travers les yeux espiègles de ce duo. Quand y retourne-t-on ?

Pierre FRANCOIS

« Peau neuve », de et avec Lili Cros et Thierry Chazelle.

