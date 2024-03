Musique : Présentation de saison à l’Opéra Comique, à Paris.

Présentation de saison.

Soirée de fête à l’Opéra Comique : un début appétissant avec la présentation de la prochaine saison animée avec enthousiasme par son directeur très convaincant Louis Langrée et par Agnès Terrier, sa responsable de dramaturgie fort inspirée. S’ensuivit une répétition ouverte de Maestro qui nous fit découvrir les arcanes de l’interprétation musicale avec l’orchestre de Chambre de Paris grâce au talent pédagogique de Louis Langrée, également chef d’orchestre. Il nous révèle, micro en main, le voyage au pays de Maurice Ravel afin de nous dévoiler les chemins qu’emprunte ce compositeur de génie pour nous emmener au pays des contes de Perrault ou à celui des animaux dans les Histoires Naturelles de Ravel. Un enchantement bucolique !

Quant au nouveau programme proposé, il offre un parfait équilibre entre les genres et les styles et diffuse la joie de la jeunesse avec des ouvertures vers la création contemporaine illustrée par deux opéras composés par George Benjamin et Clara Olivares. Autres belles surprises : deux opéras ballets dramatiques de Gluck et l’occasion de célébrer l’anniversaire des 80 ans de William Christie qui dirigera les Fêtes d’Hébé en décembre prochain. Par ailleurs, de nombreux évènements viendront enrichir l’Esprit Favart : Pléiades, colloques, master classes, portes ouvertes, récitals… Magnifique alchimie des arts du chant, de la poésie, de la musique et de la danse… La promesse d’un festival de réjouissances culturelles à ne pas manquer pour les connaisseurs et amateurs de tous âges…

SIDONIE