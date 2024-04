Musique : « Pub royal », des Cowboys fringants, sur les plateformes digitales.

Chapeau bas aux Cowboys fringants.

Le dernier album des « Cowboys fringants » mis sur les plateformes à minuit – heure du Québec – y est déjà premier des ventes, devant Taylor Swift.

Pourquoi ?

Le groupe est déjà célèbre dans la francophonie – plus d’un million trois cent mille ventes dans cet espace – et il s’agit d’un album partiellement posthume : un de leurs chanteurs, Karl Tremblay, qui est aussi leur fondateur, est mort d’un cancer de la prostate le 15 novembre 2023. Le groupe avait annoncé sa maladie en juillet 2022. Le 17 juillet 2023, lors d’un concert qualifié d’« historique » (90 000 spectateurs), il avait chanté « Sur mon épaule », morceau devenu viral par la suite. Le jour de sa mort, les drapeaux ont été mis en berne à Montréal, Québec, L’Assomption et Sherbrooke tandis que des rassemblements spontanés avaient lieu un peu partout au pays.

Dans l’album qui vient d’être mis en vente, on trouve des chansons (cinq) faites pour la comédie musicale « Pub royal », montée durant l’automne 2023 par la compagnie circassienne « les 7 doigts de la main ». On y trouve aussi quatre morceaux instrumentaux et quatre titres inédits.

Karl Tremblay chante six de ces airs, à la fois sur le mode de l’adieu (« La Fin du show »), des questions existentielles (« Questions sans réponses »), de la tranche de vie (« Vie et mort de Gina Pinard ») et de la déclaration d’amour (« Merci ben »). C’est grave et touchant, avec leur dose habituelle d’humour ou d’ironie.

« Ce disque, tellement émouvant, aura été le plus difficile à terminer de toute notre carrière » dit Marie-Annick Lépine, sa veuve et membre du groupe, « Travailler et pratiquer des arrangements avec la voix de mon gros qui résonne dans notre maison… ce n’était vraiment pas évident. Mais quel interprète ! Il sera impossible à remplacer. »

Que va devenir le groupe ? La question est posée avec « On fait quoi maintenant ? », qui ne donne pas réellement de réponse.

Une chose est sûre : chapeau bas l’artiste, et aussi à tous ses complices pour avoir été capables de participer à cet album testament.

Pierre FRANÇOIS

« Pub royal », des Cowboys fringants, sur les plateformes digitales.