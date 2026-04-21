Théâtre, Festival off d’Avignon : « 93 », de Sylvain Bastonero d’après Victor Hugo au Théâtre de l’adresse.

Scène simulant l’écran.

« 93 » est une pièce déroutante pour qui va souvent au théâtre. À la première impression, on a le sentiment que tout y est, mais dans le désordre et mal dosé, sans compter quelques longueurs. Jusque là, rien d’alarmant, il ne s’agit que des symptômes d’un travail présenté trop tôt, d’une première qu’il fallait assurer parce que la date était déjà fixée alors que l’équipe n’était pas prête.

D’autres signes interrogent plus : les successions de silences et de hurlements, un éclairage étrange, une idéologie aussi simpliste et moralisante que guerrière (la « sainte république » devant lutter contre la « société des vivants » dirigée par Danton, Robespierre et un prêtre défroqué), une différence très nette de texte entre l’adaptation et les extraits de Victor Hugo.

Jusqu’au moment où l’on fait le parallèle avec les jeux vidéo. Même atmosphère violente, même décor sombre et déshumanisé, mêmes successions de suspenses et de cris, même trame binaire. L’évidence s’impose alors : cette pièce est destinée aux générations biberonnées aux jeux sur écran, costumes, scénographie et éclairage le montrent clairement. Ce qui est tout aussi clair, cependant, c’est que le style et la mystique de Victor Hugo sont à l’étroit dans un tel contexte. Il faut donc rejeter tout réflexe puriste et prendre ce spectacle pour ce qu’il est : une introduction, auprès d’un public spécifique, à une œuvre – Quatrevingt-treize, ainsi que l’auteur a rédigé son titre – hélas trop peu connue. Reste qu’au théâtre il est inutile de crier pour se faire entendre et que, si cri il y a, il doit être accompagné de l’expression muette et intime de la détresse de son auteur. À défaut, il devient un simple « aveu d’impuissance », ainsi que le disait Jouvet.

Pierre FRANÇOIS

« 93 », d’après Victor Hugo. De et mis en scène par : Sylvain Bastonero. Avec : Thaïs Laurent, Charlotte Orsini, Alexis Tran, Samuel Hucault, Orianne Dumeny, Clément Pronost. Costumes : Lucie Melain et Lylou Jacquet. Création lumière : Ylan Thanos. Scénographie : Julie Rouxel. Musique : Alexis Tran.

Du jeudi au samedi jusqu’au 20 juin À la folie théâtre, 6, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris. Renseignements et / ou réservations Tél.: 01 43 55 14 80. Métro Saint-Ambroise, Richard Lenoir ; bus 56 et 46 (St-Ambroise). https://www.folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=484

Du 4 au 25 juillet à 17 h 55 (relâche les 8, 15 et 22 juillet) au Festival off d’Avignon, Théâtre de l’adresse, avenue de la Trillade.