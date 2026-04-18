Communiqué de la Finul : Un mort et trois blessés chez les soldats de la paix (18 avril 2026).

Communiqué de la FINUL (18 avril 2026).

Ce matin, une patrouille de la FINUL chargée de déminer une route dans le village de Ghanduriyah afin de rétablir la liaison avec des positions isolées de la FINUL a essuyé des tirs d’armes légères provenant d’acteurs non étatiques. Malheureusement, un casquier de la paix a succombé à ses blessures et trois autres ont été blessés, dont deux gravement.

Les soldats de la paix blessés ont été transportés vers des établissements médicaux pour y être soignés.

Nous adressons nos sincères condoléances à la famille, aux amis et aux collègues du courageux soldat de la paix qui a perdu la vie au service de la paix. Nos pensées et nos vœux accompagnent les soldats de la paix blessés, pour qu’ils se rétablissent pleinement et rapidement.

La FINUL condamne cette attaque délibérée contre des soldats de la paix engagés dans l’accomplissement de leur mandat. Le travail des équipes de neutralisation des engins explosifs est essentiel dans la zone d’opérations de la mission, en particulier au lendemain des récentes hostilités.

La FINUL a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de ce tragique incident. Une première évaluation indique que les tirs provenaient d’acteurs non étatiques (vraisemblablement le Hezbollah).

Nous rappelons les obligations qui incombent à tous les acteurs en vertu du droit international et soulignons la nécessité d’assurer à tout moment la sûreté et la sécurité du personnel et des biens de l’ONU. Les attaques délibérées contre les soldats de la paix constituent de graves violations du droit international humanitaire et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, et peuvent constituer des crimes de guerre.

La FINUL appelle le gouvernement libanais à ouvrir sans délai une enquête afin d’identifier les auteurs des crimes commis contre les soldats de la paix de la FINUL et de les traduire en justice.

Traduit avec DeepL.com (version gratuite)