Théâtre : « Helsingør, château d’Hamlet », de Léonard Matton au château de Vincennes.

Les périls d’une première.

« Helsingør, château d’Hamlet » laisse pensif. Ce grand spectacle déambulant investit plusieurs parties du château de Vincennes, ce qui donne envie de revenir pour le visiter.

Le public est invité à se mouvoir, un peu au hasard des bruits au début, entre trois ou quatre lieux principaux, les comédiens les investissant également, ainsi que d’autres.

L’aventure commence bien, avec sa part d’imprévu, le public mettant du temps à réaliser d’où l’action provient. Mais elle comporte aussi une partie perfectible.

Est-ce la réverbération contre les murs de la salle du trône ou un réel problème d’articulation, toujours est-il que l’on a parfois du mal à saisir les propos. Ceux qui connaissent bien « Hamlet » de Shakespeare se rattrapent grâce au contexte, les autres sont perdus. Par ailleurs, on finit par fatiguer à force de se promener en tendant l’oreille. D’aucuns seront contents d’en avoir pour leur argent, d’autres finiront par s’asseoir en attendant que le temps se passe.

Le théâtre dit immersif a pourtant de beaux atouts et les comédiennes de beaux atours tandis que leurs partenaires semblent sortis d’un tableau de maître, un travail remarquable était réalisé en matière de costumes et de maquillage. On a l’impression de faire partie des gueux ou de la cour, selon le moment, qui entourent le prince et d’assister en direct à son drame intime. Sauf que, ce soir-là, le texte était plus donné que vécu. À l’heure où cet article est rédigé, il y a fort à parier que les approximations d’une première représentation ont été corrigées, mais peut-on témoigner de ce que l’on devine sans l’avoir vu ?

Pierre FRANÇOIS

« Helsingør, château d’Hamlet », d’après « Hamlet » de William Shakespeare. Adaptation, traduction, mise en espaces : Léonard Matton. Collaboration artistique : Camille Delpech. Création musicale et univers sonore : Enzo di Meo, Clément Hubert, Claire Mahieux. Costumes : Chouchane Abello, Jérôme Ragon, Mathilde Canonne, Antoine Rabier. Maître d’armes : Pierre Berçot. Régie générale : Stéphane Maugeri. Régie technique (en alternance) : Mohamed Mokaddemini, Ugo Perez, Théo Cardoso, Enzo di Meo, Clément Hubert, Antoine-Roch Albaladéjo. Direction de production : Mathilde Gamon. Avec (en alternance) : Roch-Antoine Albaladéjo, Dominique Bastien, Loïc Brabant, Benjamin Brenière, Cédric Carlier, Michel Chalmeau, Zazie Delem, Camille Delpech, Marjorie Dubus, Anthony Falkowsky, Thomas Gendronneau, Gaël Giraudeau, Jean-Loup Horwitz, Laurent Labruyère, Mathias Marty, Claire Mirande, Jacques Poix-Terrier, Matthieu Protin, Jérôme Ragon, Hervé Rey. Au Château de Vincennes du 26 avril au 25 mai. Réservations : https://www.le-secret-paris.com/helsingor.

Photo : Pierre François.