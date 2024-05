Théâtre : « Il faut rendre à Césaire », d’après « Le discours sur le colonialisme » d’Aimé Césaire au théâtre de l’Épée de bois, à Paris.

Poésie incarnée.

Il arrive que l’on néglige un spectacle parce qu’il ne se joue que peu de temps. On a tort. On aurait, en tout cas, tort de passer à côté de « Il faut rendre à Césaire », d’après son « Discours sur le colonialisme », enrichi de citations d’autres auteurs qui furent de ses amis*.

Ce travail est construit sur le modèle d’un duo entre le musicien et la récitante, celui qui insuffle une atmosphère et celle qui développe le thème. Les intermèdes musicaux mettent d’autant plus en valeur les textes. On est frappé par la façon dont chacun des protagonistes est ce qu’il délivre, mélodie des notes ou des mots. Ces deux modes d’expression sont réellement incarnés, parfois jusqu’à la danse.

Enfin, réduire ces textes à leur dimension politique – qui existe – serait les trahir. Ils sont d’abord un joyau de langue française et de philosophie. Il est rare que le mariage entre cette dernière discipline et la poésie soit réussi, mais c’est ici le cas, et c’est manifeste.

Pour toutes ces raisons, oui, il faut se précipiter pour voir « Il faut rendre à Césaire », qui se terminera, hélas, dès le 26 mai.

Pierre FRANÇOIS

« Il faut rendre à Césaire », d’après « Le discours sur le colonialisme » d’Aimé Césaire. Avec Djamila Zeghbab et, à la musique, Yannick Louis, dit Yao, et, à la régie, Hana Rajaoui. Lumières : Gérard Col. Le 17 mai à 21 heures, le 18 à 16 h 30 et 21 heures, le 19 à 16 h 30, les 23 et 24 à 21 heures, le 25 à 16 h 30 et 21 heures, le 26 à 16 h 30 au théâtre de l’Épée de bois, à la Cartoucherie, route du champ de manœuvre, 75012 Paris, tél. 01 48 08 18 75. Comagnie Paraboles, paraboles.cie@gmail.com, ,http://paraboles.cie.unblog.fr/, tél. : 06 61 57 96 59.

*Léopold Sédar Senghor (Sénégal), René Depestre (Haïti), Léon Gontran Damas (Guyane).

Photo : Cie Paraboles.