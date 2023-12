Spiritualité : Veillée pour la paix au Forum 104, à Paris.

Précieuse paix.

À l’appel de la CINPA (Coordination INterreligieuse du grand PAris), du Forum 104 (espace de rencontre culturel et spirituel), de l’Amitié judéo-musulmane de France, d’Efesia (Ensemble avec Marie), des Religions pour la paix, d’Agir pour la fraternité (groupe interreligieux de Paris 15°), de l’AJCF (Amitié Judéo-Chrétienne de France), des Focolari, de Coexister, de la Fraternité d’Abraham, du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne, d’Hermeneo et du Groupe interreligieux pour la paix 78, ils ont été 350 à venir à une « veillée de recueillement et d’apaisement » le soir du 30 novembre tandis que 150 personnes suivaient l’événement en visioconférence.

Le programme était d’une simplicité remarquable : aucun discours à part le mot d’introduction, silence, lecture de poèmes ou de prières, intermèdes musicaux, une écharpe blanche étant remise aux participants.

Les textes lus ont été les suivants. Entre parenthèses, on trouve des liens pointant vers les mêmes textes ou d’autres extraits quand ils ont pu être trouvés. Si une personne peut aider à compléter les quelques vides, merci.

Un extrait de « Alors la paix viendra » de Pierre Guilbert (texte intégral à https://www.cercledesvolontaires.fr/2015/01/18/alors-la-paix-viendra-par-pierre-guilbert/),

un extrait de « Une arme si douce » de Rabbi Nachman de Breslau,

« Une prière pour la paix » de Martin Luther King (autre traduction sur https://pleneuf-erquy-matignon.catholique.fr/Priere-de-Martin-Luther-King.html),

« La Paix » de Cheikh Khaled Bentounès (lu en arabe puis en français sur https://www.youtube.com/watch?v=JHSswIQTzlw),

Psaume 34 (33), versets 12 à 15 (https://emcitv.com/bible/psaumes-34.html),

Coran, sourate 2, verset 136 (https://coran-seul.com/index.php/verset?sourate=2&verset=136),

Coran, sourate 5, verset 32 (https://coran-seul.com/index.php/verset?sourate=5&verset=32),

Coran, sourate 5, verset 151 (https://coran-seul.com/index.php/verset?sourate=6&verset=151),

Évangile de Matthieu chap. 5, versets 1 à 10 et 43 à 47 (https://emcitv.com/bible/matthieu-5.html),

un extrait d’une prière musulmane pour la paix,

un extrait de « Cinq méditations sur la beauté » de François Cheng,

Prière de François d’Assise (sur https://www.protestantandenne.be/priere-de-saint-francois-dassise/),

« Canon de la paix » sur un texte de Romain Rolland (chanté sur https://musique-ecole.com/canon-de-la-paix/ ou https://www.youtube.com/watch?v=r0eZmpWgFok),

Prière juive pour la République française (sur https://www.tribunejuive.info/2020/08/26/priere-du-peuple-juif-pour-la-republique-francaise/),

un extrait de « La Religion que je professe est l’amour », de Ibn Arabi (autres extraits sur http://esprit-universel.over-blog.com/article-ibn-arabi-commentaire-du-celebre-poeme-sur-la-religion-de-l-amour-106268053.html, https://ecoledeladifference.org/wp-content/uploads/2016/03/Ibn-Arabi.pdf, https://consciencesoufie.com/poeme-dibn-arabi-la-religion-de-lamour/),

un extrait de « Promets-moi », de Thich Nhat Hanh (sur https://maisondelinspir.org/2015/11/promets-moi.html),

Prière bouddhiste pour la paix,

Apocalypse chap. 21, versets 1 à 5 (https://emcitv.com/bible/apocalypse-21.html),

« Pour la paix dans le monde », prière juive,

un extrait de « Le Visage de la paix », de Paul Eluard (texte intégral sur https://revuepraxis.wixsite.com/praxis/single-post/2017/05/13/Paul-Eluard-le-visage-de-la-paix),

« Toi le Dieu polyglotte », de la pasteure Béatrice Cléro-Mazire (sur https://oratoiredulouvre.fr/spiritualite/prier/toi-le-dieu-polyglotte),

« Fais-le quand même », de Mère Térésa (sur https://www.theotokos.fr/guide-rencontre-chretienne/prier/priere-mere-teresa-faites-le-quand-meme.html),

un extrait de « Sache que l’âme est la source », de Djalal Al Din Rûmi (sur https://www.poemes.co/sache-que-l-ame-est-la-source.html),

un extrait de « Le Jardinier d’amour », de Rabindranath Tagore,

Qohelet, L’Ecclesiaste, chap. 3 (https://emcitv.com/bible/ecclesiaste-3.html),

un texte du Grand rabbin René-Samuel Sirat (sur http://prierepourlapaix.ch/textes/),

un extrait de la prière universelle de la théologienne protestante Rula Khoury Mansour inspirée du sermon sur la montagne (sur https://action-chretienne-orient.fr/prier-pour-la-paix-en-israel-et-palestine/),

des extraits de textes du rabbin Pauline Bebe,

une citation du Mahatma Gandhi,

une citation de Nelson Mandela.

Pierre FRANÇOIS

