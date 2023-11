Poésie maritime.

Nous avons la chance qu’« Islande entre ciel et texte » reprenne – à l‘Épée de bois – après avoir été créé à Anis gras. La poésie rugueuse, fantastique et maritime est – avec leur nationalité islandaise – ce qui relie les trois auteurs et deux collecteurs de contes qui ont été convoqués pour nous faire entrer dans un monde ayant des points de contact avec celui véhiculé par la culture celtique.

L’histoire – vraie, celle-là – qui frappe le plus l’imagination est sans doute celle de ce marin miraculé qui survit à un naufrage dans les eaux glacées proches du cercle polaire.

La scénographie fait dialoguer une parole qui tombe et une musique qui s’élève. Harmonieusement, dans la mesure où ce commerce crée une ambiance qui suspend l’auditeur aux sons qui proviennent des lèvres comme des instruments. On est à mi-chemin entre le rêve et la poésie, ainsi que cela était déjà souligné dans l’article paru au moment de la création. On est pris par l’ambiance, et on ne s’en plaint pas. Pour ceux qui en douteraient, il existe trois extraits sur la page du théâtre qui en donnent un aperçu, hélas léger.

Pierre FRANÇOIS

« Islande entre ciel et texte », de Jón Kalman Stefánsson, Kristín Marja Baldursdóttir, Sjón, et des contes collectés par Jón Árnason et Magnus Grímsson. Du 23 novembre au 03 décembre, le jeudi et le vendredi à 19 h et 21 h, samedi et dimanche à 14 h 30 et 16 h 30.

« Contes islandais », recueillis par Jón Árnason, et « Entre Ciel et Terre », de Jón Kalman Stefánsson les 23, 30 et 25 novembre ainsi que le 2 décembre. « Karitas – L’Esquisse d’un rêve », de Kristín Marja Baldursdóttir, et « Le Moindre des Mondes », de Sjón les 24 et 26 novembre, 1er et 3 décembre. Avec Bénédicte Jacquard (jeu) et Christine Kotschi (musique). Mise en scène : Claude Bonin. Au théâtre de L’Épée de bois, Cartoucherie, Route du Champ de Manœuvre, 75012 Paris. Informations et billetterie : 01 48 08 39 74 du lundi au vendredi de 10 h à 17 heures. Métro Château de Vincennes, sortie n°4 (en tête de train) pour accéder au bus n° 112.

Photo : Pierre François.