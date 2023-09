Théâtre : « La Banquise », de et mis en scène par Marie Frémont au Théâtre de Belleville, à Paris.

Éclairante.

« La Banquise » est une pièce qui traite d’un sujet lourd sans pathos, en posant les éléments progressivement, les uns après les autres. Les personnages sont disparates et néanmoins complémentaires. Par exemple, la présence du double détruit de la victime qui ne se comprend pas est éclairant malgré le peu de texte qu’il délivre. Cette femme s’interroge : pourquoi se sent-elle inapte au bonheur ? C’est quand la brigade des mineurs lui téléphone que tout revient, par bribes.

Défile alors une galerie de psys, experts, victimes, juristes, policiers et même un médecin-chercheur qui dévoile le processus mental emprisonnant victime et agresseur. Chaque rôle est traité avec une humanité qui peut aller jusqu’à choquer (« elle a eu beaucoup de chance » que l’agresseur ne soit pas un notable et père de famille).

Le personnage de la metteuse en scène complète ce tableau. Pourquoi, sans avoir été abusée, choisit-elle un tel sujet ? Les réponses sont d’une sensibilité qui fait avancer la société…

Le rythme de la pièce est maîtrisé, chaque rôle rend compte d’une psychologie complexe et authentique. Les transitions sont rapides, presque « cut ». Le décor, sobre, est très bien exploité. On croit à tous les personnages. La progression du débat ménage le public qui entre en écho avec les sentiments exprimés. On sort de là en ayant beaucoup appris sur les suites, intimes comme sociales, d’un viol. Cette pièce, parce qu’elle expose des faits au lieu de défendre une thèse, est d’une force extrême.

Pierre FRANÇOIS

« La Banquise », de et mis en scène par Marie Frémont, d’après le récit d’Adélaïde Bon « La petite fille sur la banquise ». Avec Céline Laugier, Joséphine Toby, Marie Frémont, Damien Bennetot ou Sylvain Gaudu, Julie Laufenbuchler, Maxime Quinnebault. Décor : Claude Lenoir. Lumières : Laurent Ziverl. Son : Vincent Tulli. Costumes : Alice Touvet. Lundi à 21 h 15, mardi à 19 heures, dimanche à 17 h 30 jusqu’au 26 septembre au Théâtre de Belleville, 16, passage Pivert, 75011 Paris, tél. 01 48 06 72 34, https://theatredebelleville.mapado.com/event/239793-la-banquise

Photo : Pierre François, autres photos sur https://www.instagram.com/pierrefrancoisphoto/