Théâtre : « Kessel, la liberté à tout prix », de Mathieu Rannou au Lucernaire, à Paris.

Succès mérité.

Est-il utile d’écrire sur « Kessel, la liberté à tout prix » ? La pièce vient de reprendre et la salle est déjà complète. À juste titre : le comédien manie aussi bien le style épique que la confidence, le rythme du reporter qui saute d’un pays à l’autre que celui de l’homme qui se pose pour s’interroger, le mot d’esprit que la pensée philosophique. Il embarque le public dès la première seconde et ne le lâche jamais. Au passage, il décrit parfaitement bien comment « le journaliste qui écrit n’est plus qu’un appareil de transmission » ballotté au gré des occasions à saisir et des repos forcés. C’est une époque, un monde en transformation qu’il dépeint à travers sa rencontre avec Henry de Monfreid dans le cadre d’un reportage sur l’esclavage, le « miracle de Dunkerque » lors duquel il éprouve la plus grande peur de sa vie, l’Afghanistan… Une imitation du – alors jeune – Francis Huster déclenche un rire général dans la salle.

« Le talent, c’est le désir de vivre et la soif d’aimer » : pour le désir de vivre, on ne sait pas, mais pour l’amour de son public, c’est de l’ordre de l’évidence. La communion entre le comédien et son public est palpable. Les lumières sont inventives et bien dosées. Le décor est astucieusement conçu de sorte qu’il sert plusieurs atmosphères.

Oui, la salle n’a pas fini d’afficher complet…

Pierre FRANÇOIS

« Kessel, la liberté à tout prix », de Mathieu Rannou. Avec Franck Desmedt su mardi au samedi à 18 h 30, dimanche à 15 heures jusqu’au 7 janvier au Lucernaire, 53, rue Notre-Dame-des-champs, 75006 Paris, tél. 01 45 44 57 34, https://www.lucernaire.fr/theatre/kessel-la-liberte-a-tout-prix/

Photo : Pierre François.