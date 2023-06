Théâtre, festival off d’Avignon : « Heureux les orphelins », de et mis en scène par Sébastien Bizeau, au théâtre de l’Oriflamme d’Avignon et en tournée.

Courez-y !

« Heureux les orphelins », pièce largement inspirée d’Électre, de Giraudoux, a été vu lors de la deuxième. Nous savons tous que la seconde représentation est celle de tous les dangers : soit la première a bien marché et les comédiens se reposent, soit ce n’est pas le cas et ils sont en train de refaire tous les réglages. Résultat ? Des applaudissements en cadence, une salle debout et des rappels qu’on a renoncé à compter.

Il serait lassant de reprendre tous les éléments d’une pièce – incarnation, rythme, langue, jeu, mise en scène, lumières… – et de dire à chaque fois que c’est parfait. Alors, disons le tout net : ils ont raison d’aller à Avignon où ils rencontreront, c’est sûr, un succès bien mérité.

Pierre FRANÇOIS

« Heureux les orphelins », d’après Électre de Jean Giraudoux. De et mis en scène par Sébastien Bizeau. Avec Jean-Baptiste Germain, Matthieu Le Goaster, Paul Martin, Cindy Spath, Maou Tulissi. Lumières Thomas Nimsgern.

Le 23 juin à 20 h 30 au Théâtre de La Garenne-Colombes (92), du 7 au 29 juillet à 16 heures (relâche le dimanche) au théâtre de l’Oriflamme, 3-5, Rue Portail Matheron, 84000, Avignon, tél. 04 88 61 17 75, dans le cadre du Festival off.

Le 17 novembre 2023 à 20 heures à l’Espace Corot de Rosny-sur-Seine (78), les 10, 11, 12, 17, 18 et 19 décembre à 21 heures au théâtre des Déchargeurs (Paris).

Photo : Pierre FRANÇOIS.