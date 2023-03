Des dieux et des fous.

« Petites histoires de la démesure » est une pièce clownesque au service d’un propos philosophique : les dangers du désir démesuré. Dans un décor d’une nudité plus que spartiate, la comédienne convoque Déméter et Dionysos confrontés à la désobéissance d’Eysichton et à la folie de Midas. Elle fait vivre tous les protagonistes avec truculence et entraîne le spectateur dans un rythme aussi insensé que ses malheureux héros. On est saisi par l’énergie développée, l’humour impertinent (notamment un pastiche de discours politique), la musique électronique – en direct – enveloppante, une gestuelle d’une expressivité saisissante ; tous éléments qui font compter comme négligeables les rares longueurs. Huit jours après, on en sourit encore, c’est dire la justesse du jeu.

Pierre FRANÇOIS

« Petites histoires de la démesure », d’après « les Métamorphoses » d’Ovide, de et mis en scène par Géraldine Szajman. Avec Manon Combes, Vivien Lenon. Musique : Vivien Lenon. Du dimanche au mardi à 19 heures jusqu’au 28 mars, représentation exceptionnelle le samedi 11 à 15 heures. Aux Déchargeurs, 3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris, https://www.lesdechargeurs.fr/spectacles/petites-histoires-de-la-demesure/

Photo : Pierre François.