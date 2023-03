Théâtre : « Les Aveugles », de Maurice Maeterlinck au théâtre des Déchargeurs, à Paris.

Tableaux vivants.

C’est le style de pièce qui nécessite d’être initié ou contemplatif pour pouvoir l’apprécier, mais l’effort est payant. « Les Aveugles » a donné lieu à trois opéras, de Beat Furrer, Jan Astriab et Lera Auerbach ; sans doute est-ce pour cela que la metteuse en scène a tant travaillé la musicalité du texte et fait chanter quelques passages. L’effet est heureux et les personnages sont bien les « somnambules un peu sourds constamment arrachés à un songe pénible » décrits par Maeterlinck pour décrire le théâtre symboliste. En toute logique, les personnalités sont relativement indifférenciées (« la folle », « la belle », et tous les visages sont passés au blanc, ce qui efface les traits…) et ils doivent affronter, sans l’avoir choisi, un destin qui se caractérise plus par l’inconnu que par un fatum ou même la mort. C’est le genre de spectacle qui mêle quasiment à égalité texte, musicalité et graphisme et dont on profite deux fois : en le voyant puis en y repensant.

Pierre FRANÇOIS

« Les Aveugles », de Maurice Maeterlinck. Adaptation et mise en scène Clara Koskas. Avec : Gabrielle Arnault (en alternance), Suzanne Ballier, Mickaël Bourse (en alternance), Grégoire Chatain, Romain Firroloni (en alternance), Paul de Moussac, Léo Hernandez, Pénélope Martin, Angélique Nigris, Randa Tani, Diane Rumani (en alternance). Musiciens Mickaël Bourse en alternance avec Romain Firroloni. Conception et direction chorale Diane Rumani. Lumières : Titiane Barthel. Décors Théo Bertolotti. Costumes : Emmanuelle Bertolotti, Chloé Bussat. Maquillage Sarah Dellacase, Océanne Gagnot. Son : Philippe de Coquereaumont. Création marionnettes Théo Bertolotti, Anne Tailliez. Régisseur son Luck Parize. Traduction russe : Élisabeth Toutounov, italien : Angélique Nigris, grecs : Chryssoula Alexiou. Du dimanche au mardi à 21 heures jusqu’au 28 mars aux Déchargeurs, 3, rue des Déchargeurs, 75001 Paris.

Photo : Pierre François.